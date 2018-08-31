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Экономика
Налоговая проверит торговцев цветами
31.08.2018

В преддверии первого звонка налоговая служба проведет проверки цветочных магазинов.

Традиционно дни перед проведением линеек по случаю начала нового учебного года - хороший повод подзаработать на торговле цветами. В связи с этим налоговая служба инициировала проверки торговых точек 2 и 3 сентября.

Согласно информации ведомства, в эти дни количество продавцов цветов растет, соответственно увеличивается число случаев уклонения от уплаты налогов, пишет Рublika.md.

Инспекторы намерены обеспечить легальную работу всех экономических агентов и оплату всех налогов в государственный бюджет. В этом контексте государственная налоговая служба обратилась с призывом к торговцам цветами соблюдать действующее законодательство.


 
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