Налоговая проверит торговцев цветами

В преддверии первого звонка налоговая служба проведет проверки цветочных магазинов.

Традиционно дни перед проведением линеек по случаю начала нового учебного года - хороший повод подзаработать на торговле цветами. В связи с этим налоговая служба инициировала проверки торговых точек 2 и 3 сентября.

Согласно информации ведомства, в эти дни количество продавцов цветов растет, соответственно увеличивается число случаев уклонения от уплаты налогов, пишет Рublika.md.

Инспекторы намерены обеспечить легальную работу всех экономических агентов и оплату всех налогов в государственный бюджет. В этом контексте государственная налоговая служба обратилась с призывом к торговцам цветами соблюдать действующее законодательство.