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Додон назвал Лукашенко примером лидера, руководящего без «рекомендаций» Запада
31.08.2018

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил с днем рождения белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому в четверг исполнилось 64 года. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте главы молдавского государства.

Додон пожелал президенту Белоруссии крепкого здоровья, энергии, вдохновения и успехов в деятельности на благо государства. Лидер Молдовы напомнил, что Кишинев и Минск связывают дружественные отношения «в духе взаимопонимания и уважения», передает riafan.ru.

Он поблагодарил Лукашенко за весомый личный вклад в активизацию двусторонних контактов. Додон выразил уверенность, что стороны сохранят добрые отношения и деловое партнерство. Кроме того, Додон назвал Лукашенко примером лидера, руководящего без «рекомендаций» Запада.

По его словам, Лукашенко – «живой пример того, как можно вывести страну в региональные лидеры, не разрушая производство и не следуя зарубежным рекомендациям».


 
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