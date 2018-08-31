Коэффициенты при начислении пенсий: законны ли они?

Думитру БАРБАЛАТ

По Конституции мы вроде как все равны. Но об этом забывают, когда начинают начислять пенсии. Все получают коэффициенты - и все разные. И это – на всю оставшуюся жизнь. Сколько Бог даст.

Вот коэффициенты, применяемые для расчета пенсий. Они действуют с 1 апреля 2017 года.

1,0 – для работников сельского хозяйства, разнорабочих и неквалифицированного вспомогательного персонала;

1,2 – для рабочих средней квалификации;

1,5 – для высококвалифицированных рабочих и специалистов со средним специальным образованием;

1,8 – для специалистов с высшим образованием;

2,0 – для руководящих работников уровня структурного подразделения;

3,0 – для руководителей предприятий и их заместителей.

Какой руководствовались логикой, когда предлагали и утверждали эти коэффициенты?

Ведь по закону размер пенсии должен определяться в зависимости от взноса в социальный бюджет, а взнос зависит от зарплаты. И тут нет места каким-либо коэффициентам.

Почему сельхозрабитники, которые производят все то, что мы ели, в том числе и интеллигенция с высшим образованием, и начальники разного калибра, так низко оцениваются по выходу на пенсию? Не это ли, в том числе, разрушает наше сельское хозяйство, поощряя импорт сельхозпродуктов?