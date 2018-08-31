Коэффициенты при начислении пенсий: законны ли они?

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Экономика
Думитру БАРБАЛАТ
По Конституции мы вроде как все равны. Но об этом забывают, когда начинают начислять пенсии. Все получают коэффициенты - и все разные. И это – на всю оставшуюся жизнь. Сколько Бог даст.
Вот коэффициенты, применяемые для расчета пенсий. Они действуют с 1 апреля 2017 года.
1,0 – для работников сельского хозяйства, разнорабочих и неквалифицированного вспомогательного персонала;
1,2 – для рабочих средней квалификации;
1,5 – для высококвалифицированных рабочих и специалистов со средним специальным образованием;
1,8 – для специалистов с высшим образованием;
2,0 – для руководящих работников уровня структурного подразделения;
3,0 – для руководителей предприятий и их заместителей.
Какой руководствовались логикой, когда предлагали и утверждали эти коэффициенты?
Ведь по закону размер пенсии должен определяться в зависимости от взноса в социальный бюджет, а взнос зависит от зарплаты. И тут нет места каким-либо коэффициентам.
Почему сельхозрабитники, которые производят все то, что мы ели, в том числе и интеллигенция с высшим образованием, и начальники разного калибра, так низко оцениваются по выходу на пенсию? Не это ли, в том числе, разрушает наше сельское хозяйство, поощряя импорт сельхозпродуктов?
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