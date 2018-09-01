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Общество
В столичных детсадах и школах в новом учебном году разнообразят меню
01.09.2018

В столичных детсадах и школах в новом учебном году разнообразят меню. В дошкольных учебных заведениях расходы на питание увеличили на 2 лея 20 банов день. На каждого ребенка будут перечислять почти по 30 леев.

В школах на горячие завтраки учеников начальных классов будут тратить на два лея больше. Здесь на каждого ребенка приходится 13 леев 65 банов.

Расходы на обеды для гимназистов остались прежними - почти 12 леев. Бесплатными обедами обеспечивают школьников из бедных семей. Также на два лея вырастут отчисления на обеды в подготовительных группах и группах продленного дня.

Покрыть дополнительные расходы на питание детей решило правительство - на это перечислили почти миллиард леев.


 
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