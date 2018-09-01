Игорь Додон в день празднования Limba noastra: Молдавский язык – достояние наших предков

"Молдавский язык – достояние наших предков – был признан государственным языком в нашей стране. Молдавский язык, являющийся родным языком для подавляющего большинства граждан Молдовы, внесён в качестве государственного в Конституцию Республики Молдова. Это стало одним из высших достижений в процессе национального возрождения молдавского народа", - заявил Игорь Додон.

Президент подчеркнул, что крайне важно создать условия для того, чтобы государственным языком овладели все жители нашей страны. Также он отметил, что на территории Молдовы живут представители многих этносов, чьими родными языками являются русский, украинский, гагаузский, болгарский, армянский, польский, идиш и другие языки.

"В этой цветущей сложности языкового многообразия – сила и красота нашего общества. Наша задача – сделать всё для сохранения всех языков и традиций на территории Республики Молдова", – сказал он.

В заключение Игорь Додон пожелал всем жителям Молдовы мира, крепкого здоровья и благополучия.