Иван Бургуджи: Началась борьба за пост башкана Гагаузии

Иван БУРГУДЖИ

Следует признать, что август месяц 2018 года стал в Гагаузии урожайным на разного рода события в среде политических оппонентов Башкана Ирины Влах и возглавляемого ею Исполкома Гагаузии.

Обращает на себя внимание тот факт, что лидер ОО «Новая Гагаузия» Николай Дудогло со своими сторонниками, по сути, уже начали предвыборную борьбу за кресло Башкана Гагаузии, хотя выборы ещё не назначены и будут они только в будущем году.

Об этом красноречиво свидетельствуют действия и высказывания некоторых выступающих на учредительном собрании, провозгласившем о создании новой общественной организации «Девлет», руководителем которого был избран Николай Харлампиевич Дудогло.

Становится ясным, что новая организация создается под Н.Х.Дудогло для будущей борьбы за башканский пост, поскольку ОО «Новая Гагаузия» официально так и не вышла из состава Демпартии Молдовы, аффилированным членом которого стала в конце 2012 года.

К сожалению, мои попытки понять, поговорить, разобраться, просьбы о том, что если и объединяться, то объединяться не против Исполкома и Башкана, а против действий официального Кишинева, явочным порядком, в нарушение закона, ущемляющего и игнорирующего права и полномочия Гагаузии, не исполняющего положения и требования норм закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», представителями команды Н.Х.Дудогло встречались в штыки, а порою сыпались проклятья и оскорбления, раздавались разного рода угрозы расправы.

Следует отметить, что если внимательно присмотреться к учредителям вновь организуемой общественной организации, то мы увидим, что около 99% из них являются членами ОО «Новая Гагаузия», многие из которых состоят в её руководящем ядре. Хотя при создании новой организации и было задекларировано, что новая общественная организация создается для консолидации гагаузского общества, укрепления статуса Гагаузии и возврата утраченных автономных полномочий и в неё входят все политические силы гагаузского общества. Думаю, высказывания об объединении под этим союзом всех политических сил гагаузского общества сказано слишком громко, потому что это в настоящее время всего лишь желание руководства союза «Девлет», но не реальная действительность.

На практике получается, что новая общественная организация «Девлет» создается для консолидации гагаузского общества в борьбе против действующего Башкана Гагаузии Ирины Влах и возглавляемого ею Исполнительного Комитета Гагаузии.

Этот тезис прошел красной нитью в выступлении одного из учредителей новой организации Георгия Арабаджи, под аплодисменты присутствующих на учредительном собрании.

Прошедший 25 августа в Комрате митинг протеста был заявлен как обсуждение и осуждение попыток отмены официальным Кишиневом местных законов АТО Гагаузия «О патенте» и «О Налоговом свидетельстве», принятых Народным Собранием Гагаузии в 2001 и 2005 годах, что само по себе отрадно.

Но вновь возобладала бравада, переход на личности, льющиеся потоками оскорбления, а также дилетантизм, пожалуй, возведенный в квадрат.

Не хочу быть адвокатом Башкана и Исполкома Гагаузии. Они, думаю, как-нибудь сами сумеют себя защитить. Просто неприятно смотреть и слушать ту грязь и выплескиваемую желчь ненависти из уст ведущего митинга протеста Георгия Арабаджи и некоторых других выступающих, а то и просто банальную и ничем неприкрытую ложь.

Налицо полное отсутствие культуры общения. Как будто население Гагаузии жило на Луне и не знает, что к чему и кто чем занимается в Гагаузии.

Вновь лейтмотивом проведенной акции стала попытка обвинить во всех грехах, бедах и передрягах, происходящих в гагаузской автономии Башкана Гагаузии и возглавляемый ею Исполнительный Комитет, утвержденный, кстати, Народным Собранием Гагаузии.

Фактически из уст представителей союза патриотических сил «Девлет» открыто прозвучало требование к Ирине Влах: «Уйди добровольно с должности Башкана Гагаузии, а мы назначим другого, своего. Народ, мол, ошибся и голосовал не осознанно в 2015 году, выбирая Башкана Гагаузии и потому, проголосовал не за нашего кандидата». Бред и только…Может за народ уже хочет решать актив союза «Девлет»?!

Вообще-то наблюдая всю эту вакханалию, становится понятным, что у так называемой оппозиции, нет своей позиции, как таковой.

Видимо, именно поэтому банальную ложь пытаются выдать за действительность, памятуя, тот факт, что ещё рейхсминистр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс учил, что чем чудовищнее ложь, то тем быстрее в него поверят. На все лады в проводимых мероприятиях новой организации «Девлет» утверждается, что Башкан Гагаузии открыла офис НАТО в Комратском Университете. Хотя это является наглой и циничной ложью, не соответствующей действительности. Но это никого не волнует. Они голословно обвиняют, а пусть Башкан бегает, оправдывается и доказывает, что это не так и это не соответствует действительности. И совсем уже смешно звучит утверждение о том, что Исполком Гагаузии - это гастарбайтеры из Кишинева, не проживают в Гагаузии и т.д.

Извините. Но состав Исполкома Гагаузии утверждали депутаты Народного Собрания Гагаузии. Зачем же Вы их утвердили на должности, раз это так и они такие-сякие и плохие?

Почему же вы им не отказываете в вотуме доверия и до сих пор не отправили в отставку? Думаю, что дело тут совсем в другом, а именно: задача у этих ребят любыми путями расшатать и дестабилизировать ситуацию в Гагаузии и на этой мутной волне попытаться захватить власть в Гагаузии. Примерно так, как они попытались это сделать с ОК ГРТ…

Ведь до сих пор эти ребятки не хотят вернуться в рамки правового поля и выполнить даже решение суда Апелляционной Палаты Комрат.

А ведь декларируемые цели и задачи, вновь создаваемой общественной организации «Девлет» могут быть реализованы только в том случае, если в их реализации будет принимать участие исполнительная власть Гагаузии.

Любая общественная организация, в том числе и союз патриотических сил «Девлет», без поддержки государственной власти не сможет реализовать озвученные задачи.

Следовательно, налицо попытка создания параллельных структур государственной власти на территории Гагаузии, что само по себе, влечет за собой фактическую ликвидацию политической автономии Гагаузии, как таковой.

В разряд этого входит и объявление о создании так называемого «народного контроля Гагаузии», намеревающегося, по сути дела, подмять под себя функции Счетной палаты Гагаузии и учрежденного теми же представителями ОО «Новая Гагаузия».

Симптоматично, но в учредителях сей организации, наряду с другими, я вижу тех же самозванцев и ярых нарушителей законов Гагаузии, как доктор права Игорь Янак и ликвидатор предприятий Иван Терзи и других. Как же они будут что-то путное и полезное делать для Гагаузии и её народа, если сами являются ярыми нарушителями законов Гагаузии?!

Но это тема уже другого разговора.

К сожалению, на указанном митинге не прозвучало требование к Народному Собранию и Исполкому Гагаузии принять срочно закон АТО Гагаузия «О налоговой службе Гагаузии», после чего сформировать собственные налоговые органы Гагаузии, отправив за пределы Гагаузии представителей центра, занимающих ныне помещения налоговой службы Гагаузии и начать реализовывать своё право налогового администрирования на территории автономии т.д.

Или, скажем, закон об УВД Гагаузии, структурным подразделением которого должно стать нынешнее Главное управление полиции Гагаузии. Или же закон об экономической и политической безопасности Гагаузии с созданием соответствующих структур органов власти в автономии. Пусть СИБ занимается своим делом и ловит шпионов. Они друг другу мешать не будут. Но, видимо это и не входило в задачи организаторов митинга.

Судя по оглашенной резолюции, задача была совсем другая: наделать побольше шума и попытаться под этот шумок показать, что якобы руководство вновь образованной общественной организации «Девлет» наделено функциями и элементами государственной власти, имеющей право вести диалог с представителями власти официального Кишинева от имени Гагаузии. Что само по себе является нонсенсом. Поскольку в Гагаузии есть законно избранные Башкан, Народное Собрание и Исполком Гагаузии, которые, по закону, имеют право и обязаны говорить с представителями и органами официального Кишинева от имени Гагаузии.

Это аксиома и должно быть незыблемым. Ни у кого нет права размывать основы политической автономии Гагаузии. Даже предвыборные цели не могут это оправдать, тем более что выборы Башкана Гагаузии еще не назначены.



И последнее. Из уст лидера союза «Девлет» Н.Х.Дудогло прозвучало, что Башкан Гагаузии должна предоставить данной общественной организации зал заседаний Исполкома и Народного Собрания Гагаузии для проведения своих мероприятий. Думаю, что этого делать нельзя. Разве залы заседаний Парламента или Правительства Республики Молдова, предоставляются каким – либо общественным организациям страны для проведения своих мероприятий?!

Не стоит выставлять Гагаузию на посмешище.