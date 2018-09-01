Яблок от Филипа не будет

Премьер Павел Филип объявил о продолжении программы «Яблоко для каждого» на заседании правительства 30 августа 2017 года.

В новом учебном году школьники и детсадовцы не получат обещанные ранее премьером Павлом Филипом бесплатные яблоки. На госпрограмму «Яблоко для каждого» стоимостью 25 млн леев в год, как и в 2017, не нашлось средств.

Впервые обеспечить учебные учреждения фруктами, закупленными у фермеров правительство пыталось в 2014 году. На покупку фруктов выделили почти 20 миллионов леев. Тем не менее, снабдить яблоками удалось лишь отдельные школы и детские сады. Оказалось, что далеко не все производители захотели участвовать в аукционах, передает Newsmaker.md со ссылкой на Mold-Street.

Премьер Павел Филип объявил о продолжении программы «Яблоко для каждого» на заседании правительства 30 августа 2017 года. К участию в ней планировалось привлечь представителей ассоциации производителей и экспортеров фруктов. Спустя десять дней тогдашний глава минэкономики объявил, что в октябре 2017 года, правительство запустит программу обеспечения учеников свежими фруктами.

Новая программа правительства должна была охватить учеников младших и гимназических классов (до 9 класса включительно) всех доуниверситетских учебных заведений страны, включая частные. На начальном этапе школьникам обещали выдавать ежедневно яблоки. Позже программу планировалось расширить за счет других сезонных фруктов.

Согласно проекту регламента программы, для обеспечения учеников фруктами в 2017-2018 учебном году необходимо было приобрести 3 120 тонн яблок, общей стоимостью 25 млн леев. Однако, этот регламент так и не был утвержден правительством, сообщает Mold-Street.

Регламент должен был попасть в повестку дня правительства еще в ноябре минувшего года. Для того, чтобы его принять, необходимо было внести поправки в бюджет на 2017 год и выделить около 15 млн леев. Не нашлось места для этой инициативы правительства и в бюджете на 2018 год. Mold-Street пишет, что ответственные лица в Минэкономики не смогли объяснить почему инициатива была забыта.

Издание также отмечает, что подобные программы успешно функционируют в Польше, Франции и Румынии.