В Молдове началась кампания по защите языков - молдавского и русского. Инициатором сбора подписей стала общественная организация „За русский язык”. По мнению активистов движения, молдавский язык должен быть государственным языком страны, а русский - стать официальным языком межнационального общения.

Организация "За русский язык" рассчитывает собрать полмиллиона подписей за три месяца. Заниматься этим будут волонтеры. Будут разбиты палатки для сбора подписей, также по городам будут перемещаться мобильные группы с символикой организации. В сентябре на сайте организации zarea.md и на ее странице в Facebook можно будет узнать о сроках и месте проведения сбора подписей. Затем подписи будут переданы правительству и парламенту.

Об этом сообщил член Общественной палаты при президенте Республики Молдова Сергей Мишин. Он отметил, что решительно несогласен с желанием некоторых депутатов изменить Конституцию, закрепив румынский язык в качестве государственного языка, а также упразднить закон о функционировании языков. - Представители руководства лгут, когда говорят, что ничего не произошло, а закон работает. Выходит, что намеренно вы хотите сменить государственный язык на румынский язык и, соответственно, удалить русский язык из общения и другие языки национальных меньшинств, проживающих на территории Республики Молдова.

Мы не позволим, - подчеркнул Сергей Мишин. По мнению члена Общественной организации „За русский язык” Михаила Ахремцева, Молдова находится в ситуации межнационального конфликта, когда на молдавский и русский язык оказывается давление. - Я боюсь, что следующим шагом властей будет изменение в Конституции молдавского языка на румынский язык, а русский язык перейдет в категорию иностранных языков, - поделился мнением Михаил Ахремцев.Организация "За русский язык" призвала все парии и общественные организации, которым важна эта проблема, тоже присоединиться к кампании по сбору подписей.