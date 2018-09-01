Аналитики предлагают решения для вопроса об языке в Молдове

Для решения вопроса об языке в Республике Молдова необходимо найти консенсус в обществе с тем, чтобы не давать населению повод для поднятия на баррикады. К тому же необходимо определить во всех нормативных актах, какой язык является государственным языком страны. Эти мнения были высказаны в ходе передачи „Главный вопрос” телеканала НТВ Молдова, передает IPN.

Юрист Сергей Мишин считает, что для того, чтобы приостановить разделение общества по вопросу об языке, существует лишь одно единственное решение – зафиксировать на фундаментальном уровне молдавский язык в качестве государственного языка в Республике Молдова. „Кроме Конституции, мы должны ввести во все остальные нормативные акты, что государственным языком является молдавский язык”, сказал Сергей Мишин.

Политический обозреватель Роман Михэеш считает, что решение для создавшегося положения должно исходить из того, что Академия наук Молдовы определила, что разговорным языком является румынский, а не молдавский. По его словам, не следует повторять сценарий 90-х годов прошлого века, но необходимо найти консенсус в обществе с тем, чтобы не давать повод населению подниматься на баррикады. К тому же, политические партии не должны поднимать данный вопрос на уровень самого важного вопроса.

Юрист Павел Мидриган сказал, что проведение референдума об определении используемого в Республике Молдова языка это трудный вопрос. Для этого необходим отзыв Конституционного суда, который, по всей вероятности, будет отрицательным. По его мнению, для проведения соответствующего референдума необходимо для начала изменить состав Конституционного суда, так как данный орган стал выше законодателя, позволяющий себе изменять Конституцию, а для этого они не имеют никакого права. „Столько времени, сколько органы, принимающие решения – Парламент, Конституционный суд – контролируемы другими сферами влияния, кроме принадлежащими молдавскому народу, ничего не произойдет. Поэтому, если народ желает что-то изменять, он должен сменить Парламент”, сказал Павел Мидриган.