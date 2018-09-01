Почему Молдова – полуколония США

7 апреля 2009 года в Республике Молдова состоялся государственный переворот. Он окончательно превратил страну в полуколонию США. Такие же режимы установились на Украине и в Грузии.

Зависимость была оформлена юридически: план РМ-ЕС (2005), план РМ-НАТО (2006), Меморандумы с МВФ (2010, 2016), план либерализации визового режима (2010), договор об ассоциации (2014).

У Молдовы нет нефти, газа, урана. Поэтому интерес Запада к ней один: превращение в политический и военный плацдарм борьбы против России.

Любая колония платит контрибуции.

Это дорогие кредиты: в РМ - более 2 миллиардов долларов.

Это сдача стратегических активов, где вложения минимальны, а прибыль - максимальна: банки («Victoriabank», «Mobiasbanca», «MAIB»), электрораспределительные сети («Union Fenosa»), телекоммуникации («Moldcell», «Orange»).

Это открытие мощных торговых сетей: «Kaufland», «Lidl», «Metro» с одновременным уничтожением местного производства по требованию МВФ («Alfa», «Mezon», «Счетмаш», «Траком»). Уничтожаются банки – «ВЕМ», «ВС», «Унибанк», что позволяет взять финансы под контроль.

Это концессия доходных объектов на длительный срок: 40 процентов территории - оффшору «Frontiera Resources», кишиневский аэропорт, автобусные станции.

Это закрытие рынка для РФ через внедрение евростандартов.

Это закрытие медийного рынка через закон о борьбе с российской пропагандой и закрытие культурного пространства через выдворение всех журналистов, политологов из РФ.

Это присоединение к единому энергетическому пространству – газопровод Яссы-Унгены, Унгены-Кишинев

Это декапитализация страны: кража миллиарда, аэропорт, МЖД, отмывание 22 миллиардов долларов.

В колониях уровень жизни, как правило, низкий, бедность зашкаливает. Вся политическая система находится под жестким контролем посольства США, советников, офиса НАТО и кучи НПО.

В колониях управляют компрадоры и олигархи, а власть состоит из людей, имеющих гражданство, образование, активы на Западе. По другому - никак. Их контролируют через их банковские счета и компромат. Поэтому борьба «прозападных» политиков против олигархов рассчитана на идиотов.

Любая попытка выйти из под диктата США жестко пресекается. В 2009 году - революция, в 2010 – митинги против альянса ДПМ-ПКРМ, в 2014-м - снятие партии «Родина» с выборов, в 2017-м – лишение полномочий президента и дискредитация ПСРМ. Лидеры и олигархи, ведущие свою игру, арестовываются. Потом арестовывают тех, кто арестовал первых.

В колониях борьба одного лакея США (ПАС-ДА) против другого лакея США (ДПМ) - маскарад. Вся борьба ведется против ПСРМ и Игоря Додона, чтобы сохранить оккупацию и внешнее управление страны.

Богдан ЦЫРДЯ