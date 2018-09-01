Бизнес стонет из-за отсутствия специалистов и рабочих рук: Безработица в Молдове – это миф

В один голос руководители предприятий говорят, что найти хорошего сотрудника даже на приличную зарплату – чрезвычайно сложно

Только и слышишь жалобы и стенания в соцсетях, что в Молдове нет хорошо оплачиваемой работы. Казалось бы, действительно, так оно и есть. Это в том случае, если слушать только людей, по каким-то причинам нетрудоустроенных. Мол, из-за этого и срываются с насиженных мест на родине и уезжают за границу, где получают по их, заграничным меркам, копейки, но это все равно больше, чем в Молдове. Терпят унижения и неудобства разные, да еще и занимаются не тем, «на кого учились» или любимой работой, а чем придется, неквалифицированным трудом.

Сочувствовала я издающим стенания ровно до тех пор, пока не выслушала не менее грустные истории работодателей. Первый раз – еще лет 10 назад. Одна крупная российская компания выкупила наш «Топаз». Нужны были слесари высшей категории. Долго искали в Молдове. Привезли с Украины. Сняли им жилье, положили зарплату около 1000 евро каждому, - чуть не на руках носили.

Высокооплачиваемые вакансии в Молдове есть, но нужна соответствующая квалификация.

Испытывали трудности (да и сейчас испытывают, как признался менеджер по кадрам в недавнем разговоре) с подбором персонала и в Резине, на цементном заводе. А затем еще и на свиноферме: молдаване решили вложить средства в производство свинины. Выкупили заброшенную ферму, реанимировали два цеха, установку для производства кормов. А вот специалиста по выращиванию свиней искали около года. Переманили парагвайца из голландской компании, которая открыла в Молдове несколько спиноферм.

Все дело в том, что специалисты «советского порядка» уже «устарели» в мире новых технологий, им надо переучиваться. Многие просто разъехались, устроившись за границей по специальности на солидные деньги (те же слесари высшего разряда). А новых профессионалов просто нет. С развалом многих отраслей молодежь ломанулась учиться на экономистов и юристов... чтобы потом уехать за границу.

И сегодня у нас в Молдове, как ни фантастически прозвучит, - дефицит на рынке труда. По несколько месяцев ищут сотрудников IT-компании. У нас их – более 250-ти, треть из которых – заграничные, то есть, платят минимум долларов 500 долларов в месяц за работу, не связанную с программированием и веб-дизайном. А уж двум последним категория – 1000-2000 долларов. Но... не хватает и таких специалистов. Руководство IT-парка, в который входят все эти компании, недавно призналось: “Самая большая проблема – найти персонал».

В интервью с фермером неожиданно услышала: «Самая большая проблема – люди». А ведь только на сборе ежевики можно заработать до 5-6 тысяч леев в месяц. Для сельского человека это очень неплохо, если, конечно, он не лентяй, и у него есть свое хозяйство. Но многие предпочитают прозябать в нищите и жаловаться на отсутствие работы.

Сталкиваются с трудностями и те, кто хочет сделать ремонт в домах или офисах. Попробуйте найти хороших работников! Кстати, хорошие ремонтники зарабатывают от 10 тысяч леев в месяц.

Список примеров можно продолжить. Да чего далеко ходить: «Комсомолка» ищет журналиста уже который месяц.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ