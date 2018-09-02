Различные мнения: Объединяться или нет?

Уже много лет звучат призывы к унире. Одни кричат, требуя объединить Молдову с Румынией. Другие, в Румынии, робко требуют вернуть территорию Бесарабии «исконной родине».

Что на самом деле стоит за этим? Объединяться или нет?

Румыния - страна ЕС, которая обязана соблюдать, в том числе, Лиссабонский договор, в котором оговорены и территориальные вопросы. Ни одна страна – член ЕС не вправе изменять свою территорию в ее границах на момент вступления в ЕС без совместного решения всех стран ЕС.

То есть для объединение потребуется положительное заключение всех стран ЕС. В девяти странах это делается через референдумы. В 19 странах - голосованием в парламентах.

Так сколько же времени потребуется для разрешения молдо-румынского вопроса таким путем и какой может быть итог?

Допустим, что все страны ЕС дадут свои положительные заключения. Только допустим. Далее потребуется провести референдумы в Молдове и Румынии, чтобы как-то преодолеть положения ст.3 молдавской Конституции – «Территория РМ», которая является неотчуждаемой. Ее границы закреплены органическим законом с соблюдением общепризнанных принципов и норм международного права. Плюс нужно обезопасить инициаторов от последствий нарушения статей Уголовного кодекса, ст.341 «Призыв к свержению конституционного строя или насильственному нарушению территориальной целостности страны».

Если бы сегодня провести предварительный опрос, каким был бы итог? Сколько голосов будут за унирю и сколько против? Мне кажется, что и без опроса результат предсказуем. И каждый этот результат знает.

Чтобы преодолеть все вышеперечисленные препятствия, совершенно ни к чему выступать на площадях. Это только отвлекает народ от повседневных дел и забот. А разжигание ненависти никогда ни к чему хорошему не приводило.

Но, по-моему, такая игра выгодна как власти, так и оппозиции. Хотя именно она может быть бикфордовым шнуром к бомбе замедленного действия.

Но если существуют силы, которые хотят чего-то, нужно обо всем толково рассказать людям, от которых ждут голосов за или против. Однако кто из политиков позавчера, вчера и сегодня объяснял сложнейшую технологию объединения каких-либо территорий разных стран?

Никто. Почему? Вряд ли по невежеству.

Но если так, то почему народ мутят? И, главное, почему народ их терпит?

Думитру БАРБАЛАТ