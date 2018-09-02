Франко Фраттини передаст Тирасполю первые номерные знаки с нейтральным дизайном

В субботу, 1 сентября, в Тирасполе и Рыбнице были открыты два пункта регистрации транспортных средств приднестровского региона политическими представителями в процессе приднестровского урегулирования со стороны Кишинева и Тирасполя. Миссия ОБСЕ в Молдове приветствует начало реализации сторонами соглашения о номерных знаках, передает IPN.

Владельцы транспортных средств, проживающих в приднестровском регионе, могут запросить нейтральные регистрационные номера, которые позволят им передвигаться в рамках международных дорожных перевозок.

Миссия ОБСЕ в Молдове отметила в пресс-релизе, что открытие пунктов является результатом усилий и ресурсов сторон. В пунктах регистрации автомобилей будут работать 30 ответственных лиц из Молдовы и приднестровского региона, которые будут выдавать для автомобилей региона молдавские регистрационные номера с нейтральным дизайном, что позволит им участвовать в международном движении.

"Я похвалил стороны за взятие на себя и местное руководство этим процессом. Их тесное сотрудничество для совместного решения технических и практических вопросов сыграло решающую роль в соблюдении этого амбициозного срока - 1 сентября”, - сказал после церемонии открытия временно исполняющий обязанности главы миссии ОБСЕ в Молдове Лайош Каракас. По словам чиновника, „это и другие соглашения, подписанные и осуществляемые сторонами, способствуют достижению окончательного состояния процесса регулирования, поддержанного всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, поскольку он утверждает права, которые должны существовать на всей реинтегрированной территории Молдовы и отражают сущность особого статуса для Приднестровья в составе Молдовы”.

10 сентября специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини посетит Тираспольский пункт регистрации транспортных средств, чтобы передать первые номерные знаки с нейтральным дизайном.

Соглашение по „номерным знакам” является пятым из „пакета из восьми пунктов”, подписанным и осуществленным сторонами с конца 2017 года. В дополнение к этому соглашению, 1 августа для молдавских фермеров был впервые с 2014 года восстановлен доступ к своим землям в Дубоссарском районе. Также в этом году стороны обеспечили функционирование школ на левом берегу с преподаванием на латинской графике, инициировали апостилирование дипломов приднестровского университета, а также открыли мост между населенными пунктами Гура Быкулуй и Бычок.

В настоящее время Кишинев и Тирасполь предпринимают последние шаги по реализации соглашения о реинтегрировании коммуникационных сетей между двумя берегами. С решением вопросов, связанных со свободным передвижением, уголовными делами и реализации соглашения в области телекоммуникаций, стороны выполнят свое обязательство, документированном в протоколе 5+2 в Риме от 30 мая – полностью реализовать „пакет из восьми пунктов” до конца 2018 года.