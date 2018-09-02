ТОП-10 самых активных политических деятелей в августе

Традиционно август крайне пассивен с политической точки зрения, но это не помешало некоторым политическим игрокам в полной мере проявить себя. Кто и как показал себя в этом месяце, смотрите в нашем условном рейтинге.

1) Президент Игорь Додон

В августе глава государства провел 37 общественных мероприятий и акций, став единственным молдавским политическим деятелем, который в среднем регистрировал по событию в день. В этом месяце Игорь Додон вернулся на вершину рейтинга после 30-дневного перерыва, обогнав более чем на 100% по активности премьер-министра Павла Филипа, который занимал первое место в июле.

2) Платформа «Достоинство и правда»

На втором месте в рейтинге – Платформа «Достоинство и правда» с 18 общественными мероприятиями и действиями. ПДП заняла это место во многом благодаря организованным протестам и пресс-конференциям.

3) Премьер Павел Филип

Если в июле премьер-министр Павел Филип был самым активным политическим деятелем в Молдове, то в августе он занимает лишь третью позицию с 16 общественными мероприятиями и акциями.

4) Либерал-демократическая партия Молдовы

ЛДПМ занимает четвертое место в рейтинге, в основном благодаря совместным с ПДП и ПДС акциям, а также благодаря своим индивидуальным действиям. В общей сложности в августе ЛДПМ провела 12 общественных мероприятий и акций.

5) Партия «Действие и солидарность»

На пятой строчке расположилась Партия «Действие и солидарность» с 10 общественными мероприятиями и акциями. Большинство мероприятий организовано совместно с ПДП и ЛДПМ.

6) Спикер Андриан Канду

Несмотря на то, что парламент был на каникулах, спикер Андриан Канду участвовал в 8 общественных мероприятиях.

7) Партия «Шор»

На небольшом расстоянии находится Партия «Шор», которая, к удивлению некоторых, была довольно активной в августе. В общей сложности это политформирование провело 7 общественных мероприятий и акций.

8) Партия социалистов

В основном Партия социалистов довольно активна и обычно находится на первых местах нашего ежемесячного рейтинга. Но в августе на активность повлиял отпуск депутатов, ПСРМ провела всего 6 общественных мероприятий и акций.

9) Либеральная партия

В августе ЛП пребывала в полной безвестности, а редкие события с участием ее представителей касались только дела бывшего примара Кишинэу Дорина Киртоакэ. У ЛП было всего 3 таких события.

10) Партия «Воля народа» и Демократическая партия

Последнее место нашего рейтинга разделяют Партия «Народная воля» и Демократическая партия. В августе оба политформирования провели по два мероприятия.