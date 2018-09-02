ТОП-10 самых активных политических деятелей в августе

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Политика
Традиционно август крайне пассивен с политической точки зрения, но это не помешало некоторым политическим игрокам в полной мере проявить себя. Кто и как показал себя в этом месяце, смотрите в нашем условном рейтинге.
1) Президент Игорь Додон
В августе глава государства провел 37 общественных мероприятий и акций, став единственным молдавским политическим деятелем, который в среднем регистрировал по событию в день. В этом месяце Игорь Додон вернулся на вершину рейтинга после 30-дневного перерыва, обогнав более чем на 100% по активности премьер-министра Павла Филипа, который занимал первое место в июле.
2) Платформа «Достоинство и правда»
На втором месте в рейтинге – Платформа «Достоинство и правда» с 18 общественными мероприятиями и действиями. ПДП заняла это место во многом благодаря организованным протестам и пресс-конференциям.
3) Премьер Павел Филип
Если в июле премьер-министр Павел Филип был самым активным политическим деятелем в Молдове, то в августе он занимает лишь третью позицию с 16 общественными мероприятиями и акциями.
4) Либерал-демократическая партия Молдовы
ЛДПМ занимает четвертое место в рейтинге, в основном благодаря совместным с ПДП и ПДС акциям, а также благодаря своим индивидуальным действиям. В общей сложности в августе ЛДПМ провела 12 общественных мероприятий и акций.
5) Партия «Действие и солидарность»
На пятой строчке расположилась Партия «Действие и солидарность» с 10 общественными мероприятиями и акциями. Большинство мероприятий организовано совместно с ПДП и ЛДПМ.
6) Спикер Андриан Канду
Несмотря на то, что парламент был на каникулах, спикер Андриан Канду участвовал в 8 общественных мероприятиях.
7) Партия «Шор»
На небольшом расстоянии находится Партия «Шор», которая, к удивлению некоторых, была довольно активной в августе. В общей сложности это политформирование провело 7 общественных мероприятий и акций.
8) Партия социалистов
В основном Партия социалистов довольно активна и обычно находится на первых местах нашего ежемесячного рейтинга. Но в августе на активность повлиял отпуск депутатов, ПСРМ провела всего 6 общественных мероприятий и акций.
9) Либеральная партия
В августе ЛП пребывала в полной безвестности, а редкие события с участием ее представителей касались только дела бывшего примара Кишинэу Дорина Киртоакэ. У ЛП было всего 3 таких события.
10) Партия «Воля народа» и Демократическая партия
Последнее место нашего рейтинга разделяют Партия «Народная воля» и Демократическая партия. В августе оба политформирования провели по два мероприятия.
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