В Молдове создан прецедент, который в будущем позволит отправить за решетку многочисленных политиков

В эти дни в Молдове произошло событие первостепенной важности, которое ускользнуло от внимания прессы и общественности. Речь идет об окончательном приговоре, вынесенном в первом деле о попытке подкупа депутатов.

С самого начала хочу уточнить, что имен называть не буду, потому что в данном случае важны не имена, а тот факт, что был создан прецедент.

В Республике Молдова процветает политическая проституция, и об этом знают даже дети. По имеющимся данным, в делах о политической коррупции фигурировали и фигурируют сотни, если не тысячи людей – от советников, местных избранников и активистов, до депутатов, чиновников, министров и так далее. Суммы, о которых говорят в связи с коррупцией в политике, головокружительны, но только, вот, на сегодняшний день, никто не может представить какие-нибудь доказательства. Поэтому, то чего нам не хватало не меньше, чем доказательств, был судебный прецедент. Такой прецедент является гарантией того, что в один прекрасный день, все коррупционеры от политики будут привлечены к ответственности, потому что наша правовая система является прецедентной.

Не менее важным в данном контексте является и другой правовой прецедент, который создался в последние годы – явка с повинной, которая избавляет от любой ответственности. Теперь в нашей стране все больше людей, которые прибегают к данной практике с целью самозащиты.

Теперь представьте себе, что политическая ситуация в Молдове изменится, а в один прекрасный день она обязательно изменится, и тогда, все фигуранты дел о политической коррупции поспешат прийти с явками с повинной, доказывая, что они были «вынуждены», их «заставили» и так далее. Они сделают это хотя бы для того, чтобы это не сделали другие за них, чтобы избежать ответственности. Но, до провозглашения приговора по делу о политической коррупции, все эти явки с повинной ничего не значили, а теперь все изменилось. И это одна из немногих заслуг нынешнее власти. Это, несомненно, очень полезно для оздоровления будущего молдавского политического класса, а также для демократического будущего нашей страны.

Думитру Спэтару