Обещать не значит жениться: В Молдове многие обещают хорошую зарплату, иногда даже платят несколько месяцев, а потом начинаются "трудности"

А тех, кому за 40, на работу не берут, потому что они старые. Авторская колонка корреспондента «Комсомольской правды» в Молдове «Бизнес стонет из-за отсутствия специалистов и рабочих рук: Безработица в Молдове – это миф» стала одной из самых комментируемых за последнюю неделю. Людям есть, что сказать по этому вопросу. Публикуем некоторые из комментариев наших читателей, которые мы сочли самыми интересными.

Пол:

Обещать не значит жениться. Да, многие обещают хорошую зарплату, иногда даже пару месяцев ее платят, а потом начинаются "трудности". Ее задерживают, потом уменьшают или просят поработать и "за того парня", но за ту же зарплату.

Rudi:

Мне даже 2000 евро пусть заплатят, ни за что не вернусь даже за миллион.

случайный прохожий:

Наталья, напишите, плиз, о том, как стонущие работодатели отказывают в трудоустройстве квалифицированным специалистам старше 40 лет, которых не берут на работу только потому, что они старые, по мнению работодателей. Напишите о том, как хорошо "стонущие" работодатели эксплуатируют работников, которых нанимают с испытательным сроком - берут на два-три дня без оформления, а потом увольняют без оплаты. Как требуют, например, от бухгалтера CV обязательно с фотографией (что ищут бухгалтеров с модельной внешностью?). Напишите о том, как отказывают в работе по национальному признаку. Вы узнаете много интересного о "стонущих" доморощенных работодателях.

случайный безработный:

А про 50 летних совсем молчу. И это на фоне увеличения пенсионного возраста. "Стонущие" работодатели, особенно те, кто пришёл к нам с Запада, не хотят 1 квалифицированного специалиста на 10 000 лей, и сокращают их, а на это место берут 2 выпускников политеха по 5 000 лей. У "стонущих" работодателей двойное отсутствие опыта и знаний за те же деньги побеждает опытного специалиста.

plosc:

Насчет «Топаза»- провокация. Зарплата там 1500 - 3000 леев.

C Топаза:

На Топазе 1500 нет даже у уборщиц - около 3 тыс. Молодым специалистам после ВУЗа даже без опыта от 4,5 тыс., плюс квартиры иногородним. Рабочие - станочники 5-8 тыс. Мастер в цех 5-6 тыс. Зарплата не задерживается, даются премии. Острая нехватка работников. Звоните в отдел кадров, приходите! Но... в статье все правильно написано. Не хотят работать. Приходят из ВУЗа практиканты, им даже лень поинтересоваться, какая продукция выпускается: "Вы нас отпустите, у нас другие дела." Есть талантливые молодые ребята, работают отлично, но таких очень мало. Нет воспроизводства трудовых ресурсов, старикам некому передавать опыт.

Медик:

Кстати в медицине тоже самое, ещё год два и будет катастрофа.

Владимир

К нам в IT-компанию приходят на собеседования студенты сразу после диплома и с порога "хочу зарплату 12-15 тысяч".. "А что вы умеете?" "Ничего, но когда научусь, я буду хотеть 25 тысяч".

кишиневец:

Интересно получается, иностранная компания платит 1000 баксов, за такую работу за границей платят 10 000 баксов. Экономия на лицо. Остаток себе в карман. Вот так во всех отраслях, еще заставят работать по 10 часов.

Вася:

Но дело в том, что в Молдове низкая производительность труда. Поэтому говорить, что экономия в 10 раз - не стоит.

ПАВЕЛ МУНТЯН