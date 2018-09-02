Молдавские гастарбайтеры больше не в состоянии тянуть страну

Если раньше Молдова «выезжала» на гражданах, работающих за рубежом, то сейчас и это не помогает.

- Когда-то, лет 10 назад, у нас всегда неплохо шел бизнес, но хорошие деньги делали два раза в году: в конце августа, перед школой, и перед Новым годом. Спустя несколько лет стали «выезжать» на гастарбайтерах: торговля шла хорошо, когда они приезжали, особенно в августе. Теперь ничего не помогает: ни гастарбайтеры, ни канун учебного года, ни Новый год. Народ уехал, а оставшийся – обнищал, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» владельцы бутиков одежды и обуви.

По их словам, раньше можно было собрать деньги на какую-то крупную покупку – например, за пару лет, за счет того же августа и декабря, можно было накопить на машину. Теперь не получается. Доходы низкие, расходы, в том числе, на перевозку товара, его таможенного оформление, налоги и прочее – высокие.

- Я занимаюсь бизнесом, торговлей турецкой обувью, 22 года. Это – худший год. Кризисы прошлых лет - цветочки. У моих коллег – то же самое. В магазинах пусто даже в выходные. Как вспомню прошлые годы, когда нам даже рук не хватало... Наценка у нас очень низкая – 30%. Из них нужно оплатить перевозку и налоги. В итоге, зарабатываем в лучшем случае себе на зарплату, ни о каких сбережениях речи не идет. Хоть бы на отдых собрать! – делятся «торгаши».

А ведь и правда люди обнищали. Правительство то и дело рапортует об успехах, о достижении в виде 300 евро средней зарплаты в скором будущем. Но что такое 300 евро – около 6 тысяч леев? Это при наших ценах, в том числе на «коммуналку». Хотелось бы посмотреть, как бы рапортующие прожили на эти деньги, как бы собрали ребенка в школу. Этих денег не хватает даже на воспитание здорового ребенка, а если у него, допустим, зрение плохое? Сколько в нашей «успешной» стране стоит обследовать зрение ребенка, а потом купить ему очки? И это только одна из тысячи проблем, с которыми сталкиваются родители. Я уже молчу о профилактике болезней, в виде спорта, например. Какие у нас возможности занятия спортом для детей? Разве у нас есть нормальные бесплатные или хоть недорогие бассейны? А сколько стоит платный центр с бассейном? Всего лишь 500 евро, да?

Уже и гастабайтеры не в состоянии вытянуть страну. Им проще забрать своих родственников к себе, чем высылать им сюда деньги, которых ни на что не хватает. Молдова как бездонный колодец – сколько денег ни дай, все равно не хватит.

А как вам стало жить - легче или сложнее?

РОМАН ВЛАДИМИРОВ