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Лидер Приднестровья обсудил сотрудничество с новым послом России в Молдове
02.09.2018

Новый посол РФ Олег Васнецов отметил, что посетил Приднестровье впервые.  Глава Приднестровья Вадим Красносельский в субботу обсудил с новым послом России в Молдове Олегом Васнецовым российско-приднестровское взаимодействие, сообщила пресс-служба левобережного лидера.

«Вадим Красносельский и Олег Васнецов обсудили перспективы российско-приднестровского взаимодействия, в том числе и на уровне посольства Российской Федерации в Молдове. Обе стороны рассчитывают, что диалог будет конструктивным и плодотворным», — говорится в сообщении.

Новый посол подчеркнул, что прибыл в Приднестровье впервые. Васнецов поблагодарил руководство региона за активное участие приднестровцев в значимых для России процессах и традиционно высокий уровень организации выборов, проводимых Россией в Приднестровском регионе.

Красносельский выразил надежду, что со временем глава российского посольства станет частым гостем Приднестровья.


 
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