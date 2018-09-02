Лидер Приднестровья обсудил сотрудничество с новым послом России в Молдове

Новый посол РФ Олег Васнецов отметил, что посетил Приднестровье впервые. Глава Приднестровья Вадим Красносельский в субботу обсудил с новым послом России в Молдове Олегом Васнецовым российско-приднестровское взаимодействие, сообщила пресс-служба левобережного лидера.

«Вадим Красносельский и Олег Васнецов обсудили перспективы российско-приднестровского взаимодействия, в том числе и на уровне посольства Российской Федерации в Молдове. Обе стороны рассчитывают, что диалог будет конструктивным и плодотворным», — говорится в сообщении.

Новый посол подчеркнул, что прибыл в Приднестровье впервые. Васнецов поблагодарил руководство региона за активное участие приднестровцев в значимых для России процессах и традиционно высокий уровень организации выборов, проводимых Россией в Приднестровском регионе.

Красносельский выразил надежду, что со временем глава российского посольства станет частым гостем Приднестровья.