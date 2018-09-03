Человек недели - Игорь Додон, президент Республики Молдова

Во время довольно пассивной с политической точки зрения недели президент Игорь Додон продемонстрировал явную активность, став главным героем нескольких ключевых событий.

Так, на этой неделе в ходе праздничного мероприятия президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с первой леди страны Галиной Додон и Чрезвычайным и Полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Молдове с резиденцией в Киеве Салемом Ахмедом Салемом Али аль-Кааби вручил рюкзаки и школьные принадлежности около 500 первоклассникам из всех секторов мун. Кишинэу.

Президент также участвовал в Летней школе молодежного крыла Партии социалистов «Молодая гвардия».

Важное мероприятие состоялось в День независимости Республики Молдова, когда Игорь Додон пригласил в президентуру бывших президентов, премьер-министров и председателей парламента, чтобы обсудить ситуацию в стране и перспективы ее развития.

В тот же день президент вместе с первой леди Галиной Додон пожертвовал монастырю Жапка икону, полученную в дар от настоятеля Ватопедского монастыря во время паломничества президента на святую гору Афон.

В тот же день Игорь Додон объявил, что председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший премьер-министр Зинаида Гречаная станет членом Постоянного консультативного совета при президенте Республики Молдова, в который входят бывшие президенты, премьер-министры и председатели парламентов. А вечером глава государства дал прием по случаю 27-й годовщины провозглашения независимости Республики Молдова.

Также на этой неделе президент провел встречу с российской делегацией во главе с сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андреем Назаровым. Кроме того, Игорь Додон и Андрей Назаров участвовали в видеоконференции Кишинэу-Москва, которая состоялась в агентстве «Спутник-Молдова».

Глава государства также участвовал в других событиях, которые показали его активность в период относительного политического затишья.

ТРИБУНА уточняет: Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Кэлэрашского района. Окончил экономический факультет Государственного аграрного университета (1997), факультет менеджмента Молдавской академии экономических знаний (1998), факультет экономического права Международного института менеджмента. Доктор экономических наук. По окончании учебы в вузах с 1997 по 2001 г. работал на Фондовой бирже Молдовы. В ноябре 2001 г. – мае 2005 г. – председатель и член совета директоров АО «Национальный депозитарий ценных бумаг Молдовы». В сентябре 2002 г. – мае 2005 г. – председатель Универсальной товарной биржи Молдовы. В мае 2005 г. назначен заместителем министра экономики и торговли РМ. В сентябре 2006 г. назначен министром экономики и торговли РМ. С марта 2008 г. также первый вице-премьер в правительстве РМ. С 2009 г. – депутат парламента. В 2011-2016 гг. – председатель ПСРМ. 13 ноября 2016 г. избран президентом Республики Молдова, получив поддержку более 52% голосов участвовавших в выборах избирателей.