Миллиардеры из Чехии и Словакии берут под контроль сеть гипермаркетов в Молдове

Миллиардеры из Чехии и Словакии Даниел Кретински и Патрик Ткач заявили о намерении купить крупную долю в ритейлере Metro AG, управляющей представленной в Молдове одноименной сетью гипермаркетов.

Контролируемая бизнесменами компания EP Global Commerce получила право купить пакет в 7,3% акций Metro AG у мажоритарного акционера Haniel. Переговоры о выкупе у Haniel оставшихся 15,2% акций с правом голоса пока ведутся. Еще 10% акций Metro AG EP Global Commerce намерен приобрести у дистрибьютора чешских электронных продуктов Ceconomy.

Сумма сделки с Haniel оценивается в 316 миллионов евро. Полный пакет принадлежащих компании акций оценивается в 658 миллионов евро. В случае закрытия сделки бизнесмены получат 32,5% акций Metro. После этого EP Global Commerce обязана сделать предложение о выкупе ценных бумаг и у остальных акционеров Metro.