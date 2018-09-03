В Тирасполе и Рыбнице открылись пункты регистрации транспортных средств из Приднестровского региона

С 1 сентября с. г., в результате договоренностей, достигнутых в ходе переговорного диалога Кишинэу и Тирасполя, функционируют два пункта регистрации транспортных средств из Приднестровского региона, которые будут работать в городах Тирасполь и Рыбница, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по реинтеграции.

Пункты открыты в тестовом режиме, запущена процедура онлайн-регистрации.

Таким образом, правительство Республики Молдова создало реальные условия и предпосылки для сближения двух берегов Днестра, предоставив жителям те же преимущества.

Пункты были открыты в присутствии политических представителей от Кишинэу - Кристины Лесник и от Тирасполя - Виталия Игнатьева на церемонии, которая состоялась в Тирасполе.

Главный переговорщик от Кишинэу Кристина Лесник поблагодарила участников переговоров, представителей формата «5+2», а также ОБСЕ и Италии за техническую помощь.

Бенефициарами этого механизма являются физические, а также юридические лица, которые не осуществляют торговую деятельность и зарегистрированы в Агентстве госуслуг.

Механизм применяется к транспортным средствам с левого берега Днестра и мун. Бендеры, за исключением населенных пунктов Кочиерь, Коржова, Кошница, Дороцкая, Моловата Ноуэ, Пырыта, Похребя, Васильевка Дубэсарского района.

Право подавать документы на регистрацию транспортного средства будет осуществляться на основе предварительной записи и ее представления в пункте регистрации в Тирасполе и Рыбнице, начиная с 10 сентября с.г.

В соответствии с условиями, установленными национальным законодательством, жители левобережья Днестра и мун. Бендеры будут участвовать в международном дорожном движении с номерными знаками нейтрального дизайна (три буквы и три цифры), получат свидетельство о регистрации нового типа, на основании отчета о техосмотре транспортного средства, выданного учреждениями, аккредитованными ANTA.

В то же время бенефициары будут платить в аналогичных условиях сборы за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств, предусмотренные законодательством, а по автомобилям, ввезенным после 24 апреля 2018 года, необходимо будет представить таможенный документ нового типа TV 24.

Сотрудники Агентства госуслуг и Бюро по вопросам миграции и убежища из пунктов регистрации транспортных средств будут работать в пунктах регистрации транспортных средств.

Новый механизм устанавливается на добровольной основе и не предусматривает проведение процедуры в срочном порядке.

В этом контексте доступ к международному дорожному движению будет осуществляться в течение 30 дней с даты подачи пакета документов на оформление в один из пунктов регистрации транспортных средств.

В течение 30 дней с даты подачи документов на регистрацию и перерегистрацию ТС в пункты в Тирасполе и Рыбницы бенефициар получит временный техпаспорт, по которому разрешается ездить только в пределах Республики Молдова.

Механизм устанавливает четкие процедуры проверки ТС, находящихся в национальном и международном розыске или объявленных пропавшими, до момента выдачи окончательного технического паспорта и допуска к международному дорожному движению, а также тех, которые подлежат технической проверке.

Механизм не обязывает регистрировать/перерегистрировать свои транспортные средства тех, кто не намерен участвовать в международном дорожном движении.

Пункты регистрации ТС будут работать по предварительной записи, со вторника по субботу.

В рамках председательства Италии в ОБСЕ, а также в контексте внедрения Римского протокола, подписанного в мае 2018 года, логистическое оснащение двух центров регистрации транспортных средств проведено при финансовой поддержке ОБСЕ и содействии Италии.

Оба политических представителя направили приглашение действующему председателю Франко Фраттини совершить официальный визит в Республику Молдова, чтобы на месте ознакомиться с работой пунктов регистрации ТС. Фраттини посетит Молдову 9-10 сентября.

Напомним, 24 апреля 2018 года подписано Протокольное решение, предусматривающее доступ к международному дорожному движению транспортных средств из Приднестровского региона в условиях Венской конвенции 1968 года о дорожном движении, участницей которой является Республика Молдова, и в соответствии с Законом № 170/2018 о регистрации транспортных средств и внесении изменений в ряд законодательных актов и постановление правительства о применении указанного закона с 20 августа с.г.