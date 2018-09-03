Молдавский вертолёт разбился в Афганистане

В воскресенье, 2 сентября, в Афганистане разбился молдавский вертолёт, работавший в этой стране на основе контракта с НАТО. Как сообщает Орган гражданской авиации Республики Молдова, согласно предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа и десять пассажиров, передаёт IPN.

В своём пресс-релизе Орган гражданской авиации отмечает, что вертолёт MI-8 MTV, с регистрационным номером ER-MHR, принадлежащий авиакомпании Valan International Cargo Charter, рухнул на землю вскоре после взлёта с военной авиабазы в Мазари-Шарифе.

На борту вертолёта находились три члена экипажа – граждане Украины, а также 11 граждан Афганистана.

Как сообщает ОГА, эти данные уточняются, начато расследование с целью получения дополнительной информации и установления всех обстоятельств, сопутствовавших полёту.