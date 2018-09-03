Впервые Кишинев примет крупнейшее «демографическое» мероприятие мирового уровня

До открытия первого в истории Молдовы Всемирного конгресса семей осталось 11 дней.

С 14 по 16 сентября Кишинев примет эстафету Всемирного конгресса семей, который ранее прошел в крупнейших городах Европы, Америки, Австралии. В нашей стране представительное мероприятие, посвященное демографической политике, состоится под патронажем президента Игоря Додона.

На три дня в Кишинев приедут более 2 тысяч человек из десятков стран. Делегатами и докладчиками конгресса станут высокопоставленные государственные деятели, представители религиозных конфессий со всего мира, эксперты, представители гражданского общества и ученые.

- Все они объединят усилия для достижения одной цели и ряда важных задач как на региональном, так и на глобальном уровне - поиск лучших решений для укрепления института семьи, преодоления демографических кризисов во многих странах мира, продвижения лучших методик в системе образования, а также в социально-экономической сфере с целью укрепления семьи как основы общества, - рассказал Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул, что для решения этих проблем в Молдове крайне важным является использование лучших мировых практик.

- Я абсолютно убежден в том, что будут найдены наилучшие способы решения проблем в этой сфере, в том числе для Республики Молдова. Мы преодолеем все трудности, с которыми сталкиваемся в настоящее время. Уверен, мы добьемся успеха! - отметил Игорь Додон.