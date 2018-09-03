Откровения кишиневского таксиста: "Ненавижу русских, у меня жена ушла к русскому менту - говорите по-румынски!"

Иногда в Молдове русофобами становятся по очень прозаичным причинам.

Подъехало такси.

-Добрый вечер, вызов на Телецентр? - спрашиваю.

- Да.

Села. Застегнула ремень.

Неожиданный вопрос-ответ: "М*нты д*рьмо? М*нты д*рьмо".

Растерявшись, возразила.

- Не все. Есть и приличные. Мне встречались не раз.

-Не верю, - отрезал водитель

За окном такси вечерний город. Огоньки мелькают. Незаметно разглядываю ненавистника полиции.

Лет пятидесяти .Кудрявый шатен. Рослый. Поджарый .С блёкло-грязно синими глазами.

Таксист, предположив во мне хорошего слушателя, продолжил.

- Я ветеран войны .Поэтому любого м*нта поставлю на колени.

- Идиот, - подумала я, но вслух спросила? "Ветеран Приднестровской войны?"

-Да ,-ответил мужик,- девять месяцев там оттарабанил, убивал с удовольствием.

Я заёрзала. На дворе глубокий вечер, уже стемнело.Что-либо доказывать придурку нет никакого смысла. Видимо сегодня вдохновился на митинге русофобов.

Но не выдержала: "Вы русофоб?"

- Да,- гордо ответил таксист.

- И Кремль Вам мешает жить? И Путин дышать?- съехидничала я .

- Да, -не заметив подвоха , бравировал националист.

- А М*нты, что, все русские? Что за связь, в Вашей ненависти?

Мужик завис.

- А потому, что в Молдавии нужно говорить по румынски, -неожиданно съехал укушенный.

Я рассмеялась.

- Наоборот, нужно говорить на русском языке или на каком нибудь славянском. Первыми сюда заселились русские, славяне.

Последовала пауза. Мужик обиженно засопел.

- Такой красивый мужчина и русофоб,- попыталась смягчить ситуацию.

- Крым чей? - опять в невпопад, задал вопрос дурачок.

- Не отвечаю на провокационные вопросы - увильнула я

- Я вас уже возил по этому адресу. Вы мне ещё тогда не понравились,- попытался обидеть меня собеседник.

- Ну, не знаю.. Я люблю Россию. Уважаю Кремль. Обожаю русских. И вообще лучше русской цивилизации нет. И Вас через пару совместных поездок сделаю русофилом, - продолжала я троллить таксиста .

Мужик чуть не заплакал от досады. Не зная, что мне ответить, вдруг выпалил

-У меня дочь под Московой. Жена ушла к русскому .Он м*нт, её муж. Я ненавижу русских.

Ну вот всё и встало на свои места. Я широко улыбнулась. Дала щедрые чаевые. Захлопнула дверцу такси. Чуть отъехав, водитель высунулся в окно и прокричал:

-А Вы ведь не русская, Вы похожи на прибалтийку.

-Так и есть. Мама молдованка, папа эстонец. А я РУССКАЯ! - усмехнулась я .

Националист, застонав, схватился за голову и дал по газам.

Взвизгнув шинами, машина унеслась в ночную даль.

-Е-с-с.Сегодня мой день! То есть мой вечер!

ЕЛКА СОЛНЫШКИНА