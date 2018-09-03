Откровения кишиневского таксиста: "Ненавижу русских, у меня жена ушла к русскому менту - говорите по-румынски!"

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Общество
Иногда в Молдове русофобами становятся по очень прозаичным причинам.
Подъехало такси.
-Добрый вечер, вызов на Телецентр? - спрашиваю.
- Да.
Села. Застегнула ремень.
Неожиданный вопрос-ответ: "М*нты д*рьмо? М*нты д*рьмо".
Растерявшись, возразила.
- Не все. Есть и приличные. Мне встречались не раз.
-Не верю, - отрезал водитель
За окном такси вечерний город. Огоньки мелькают. Незаметно разглядываю ненавистника полиции.
Лет пятидесяти .Кудрявый шатен. Рослый. Поджарый .С блёкло-грязно синими глазами.
Таксист, предположив во мне хорошего слушателя, продолжил.
- Я ветеран войны .Поэтому любого м*нта поставлю на колени.
- Идиот, - подумала я, но вслух спросила? "Ветеран Приднестровской войны?"
-Да ,-ответил мужик,- девять месяцев там оттарабанил, убивал с удовольствием.
Я заёрзала. На дворе глубокий вечер, уже стемнело.Что-либо доказывать придурку нет никакого смысла. Видимо сегодня вдохновился на митинге русофобов.
Но не выдержала: "Вы русофоб?"
- Да,- гордо ответил таксист.
- И Кремль Вам мешает жить? И Путин дышать?- съехидничала я .
- Да, -не заметив подвоха , бравировал националист.
- А М*нты, что, все русские? Что за связь, в Вашей ненависти?
Мужик завис.
- А потому, что в Молдавии нужно говорить по румынски, -неожиданно съехал укушенный.
Я рассмеялась.
- Наоборот, нужно говорить на русском языке или на каком нибудь славянском. Первыми сюда заселились русские, славяне.
Последовала пауза. Мужик обиженно засопел.
- Такой красивый мужчина и русофоб,- попыталась смягчить ситуацию.
- Крым чей? - опять в невпопад, задал вопрос дурачок.
- Не отвечаю на провокационные вопросы - увильнула я
- Я вас уже возил по этому адресу. Вы мне ещё тогда не понравились,- попытался обидеть меня собеседник.
- Ну, не знаю.. Я люблю Россию. Уважаю Кремль. Обожаю русских. И вообще лучше русской цивилизации нет. И Вас через пару совместных поездок сделаю русофилом, - продолжала я троллить таксиста .
Мужик чуть не заплакал от досады. Не зная, что мне ответить, вдруг выпалил
-У меня дочь под Московой. Жена ушла к русскому .Он м*нт, её муж. Я ненавижу русских.
Ну вот всё и встало на свои места. Я широко улыбнулась. Дала щедрые чаевые. Захлопнула дверцу такси. Чуть отъехав, водитель высунулся в окно и прокричал:
-А Вы ведь не русская, Вы похожи на прибалтийку.
-Так и есть. Мама молдованка, папа эстонец. А я РУССКАЯ! - усмехнулась я .
Националист, застонав, схватился за голову и дал по газам.
Взвизгнув шинами, машина унеслась в ночную даль.
-Е-с-с.Сегодня мой день! То есть мой вечер!
ЕЛКА СОЛНЫШКИНА
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