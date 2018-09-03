В Молдове наступит вечное «лето»: Власти ЕС откажутся от перевода стрелок и перехода на «зимнее» время

Главное, чтобы не как в России – нет сомнений, что наша страна последует примеру Европы.

О том, что ежегодный переход нашей страны на «зимнее» время не приносит ей никакой пользы, говорилось уже много раз. Более того, по мнению ученых, для современной Молдовы, где почти не осталось промышленности, мучительный для многих людей перевод стрелок часов не нужен.

- Когда у нас промышленность практически вся стоит и работает только освещение улиц, вне зависимости от того, в какую смену люди выходят на работу, то проблема просто высосана из пальца. Реальной экономии здесь нет, - заявил «Комсомолке» доктор экономики Михаил Пойсик.

Многие жители Молдовы после смены режима испытывают хроническое недосыпание и плохо себя чувствуют. Медики говорят, что перевод стрелок на 1 час и в выходные оказывает влияние на физиологию человека. При этом экономическое обоснование этой процедуры оказывается за кадром.

И вот, судя по всему, мольбы граждан (и – не только Молдовы) услышаны: глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о намерении в ближайшие дни принять решение отказаться от перехода на «зимнее» время в странах ЕС. Само собой, эту инициативу поддержат и молдавские власти, которые на словах поддерживают курс Евросоюза, каким бы тернистым он не был.

Главное, чтобы не вышло как в России, где несколько лет назад отказались от перехода на «летнее» время – там теперь вечная «зима». В Европе нас не поймут.