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В Афганистане разбился вертолет молдавской компании Valan: 12 человек погибли
03.09.2018

В Афганистане разбился вертолет молдавской компании Valan. Как сообщили в службе гражданской авиации, в крушении погибли 12 человек - двое пилотов из Украины и десять афганских военных. Один из членов экипажа и один пассажир выжили.

Вертолет рухнул на землю вскоре после вылета с воинской базы в городе Мазари-Шариф. Причины крушения выясняются.

В прошлом году вертолет, принадлежавший компании Valan, разбился в Кот-д-Ивуаре. 

А в 2015 летательный аппарат той же компании в Афганистане сбили талибы. Один из молдавских пилотов погиб, двое попали в плен.


 
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