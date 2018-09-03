В Афганистане разбился вертолет молдавской компании Valan: 12 человек погибли

В Афганистане разбился вертолет молдавской компании Valan. Как сообщили в службе гражданской авиации, в крушении погибли 12 человек - двое пилотов из Украины и десять афганских военных. Один из членов экипажа и один пассажир выжили.

Вертолет рухнул на землю вскоре после вылета с воинской базы в городе Мазари-Шариф. Причины крушения выясняются.

В прошлом году вертолет, принадлежавший компании Valan, разбился в Кот-д-Ивуаре.

А в 2015 летательный аппарат той же компании в Афганистане сбили талибы. Один из молдавских пилотов погиб, двое попали в плен.