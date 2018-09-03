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Политика
Посол Даниел Ионица призвал граждан Румынии соблюдать законы Молдовы
03.09.2018

Граждане Румынии, находящиеся в Молдове, должны строго соблюдать законы республики. С таким заявлением выступил посол соседней страны Даниел Ионица, ответив на требование повлиять на ситуацию после вчерашних столкновений вовремя унионистского марша.

Дипломат подчеркнул, что румынские граждане, оказавшиеся в сложной ситуации, могут просить консульской защиты. И что румынский МИД, и посольство будут и дальше следить за соблюдением прав граждан в соответствии с законами Молдовы и международными нормами.

Столкновения с полицией начались, когда участники марша хотели перекрыть трассу Кишинев-Леушены в знак протеста против задержания автобусов с манифестантами и реквизитом для акции.

Во время беспорядков пострадала репортер Второго канала.


 
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