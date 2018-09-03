Билеты на междугородние автобусы можно купить через терминалы

Билеты на междугородние автобусы теперь можно купить за минуту, не выстаивая очередь в кассу. Процедуру продажи билетов через платежные терминалы упростили. Ввести нужно только номер телефона.

Вводи номер телефона. Сдачу тебе переведут на телефонный счет.

"Действительно, очень удобно. Теперь буду покупать только так. Можно положить деньги на счет, а еще можно сохранить сдачу, и она пригодится в следующий раз".

Так же можно покупать билеты на международные рейсы.

"Покупаю билет для подруги, в Брашов. Так удобнее, не нужно стоять в очереди в кассу".

Билеты можно купить в таких терминалах, которые установлены и на самих автовокзалах. Займет это около минуты, комиссион не взымается. Для покупки билета на международный рейс помимо номера телефона нужно ввести имя и фамилию пассажира, а также номер паспорта. Билет придет по электронной почте.

При покупке билета заранее комиссион составляет 3%. Сотрудники автовокзалов говорят, что многие пассажиры уже оценили преимущества новой системы.

"Это очень хорошо, люди довольны. Так проще, никуда не нужно идти. Купил онлайн и едешь, куда надо", - говорит кассир Алина Салабука.

"Сдача приходит на личный телефонный счет. Это позволяет установить личность пассажира и исключить злоупотребления. Все расходы отражаются в отчетности, и в бюджет поступает больше денег", - сказал глава ГП "Вокзалы и автостанции" Сергей Попович.

Ежедневно на автовокзалах и автостанциях продают около 16 тысяч билетов. В праздники пассажиропоток увеличивается на 60%.