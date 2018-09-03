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Общество
Синоптики рассказали, когда наступит долгожданная прохлада: прогноз погоды на неделю
03.09.2018

В первую неделю осени в стране сохранится по-летнему теплая погода. В понедельник, 3 сентября, синоптики обещают днем от +29 до +34 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +21 градуса Цельсия. Во вторник ожидается от + 28 до +33 градусов днем. В ночное время погода существенно не изменится.

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Со среды по пятницу в дневное время воздух прогреется от +27 до +32 градусов Цельсия, а ночью ожидается +16 - +20 градусов тепла. В среду в центре и на юге страны пройдут грозовые дожди. Осадки ожидаются в южных регионах и в четверг ночью. 

В выходные немного похолодает. Согласно прогнозам, в субботу и воскресенье днем воздух прогреется от +24 до +29 градусов, а ночью столбики термометров покажут от +12 до + 17 градусов.

Более подробный прогноз погоды смотрите по ниже приведенной таблице:

Со среды по пятницу в дневное время воздух прогреется от +27 до +32 градусов Цельсия, а ночью ожидается +16 - +20 градусов тепла. В среду в центре и на юге страны пройдут грозовые дожди. Осадки ожидаются в южных регионах и в четверг ночью. 

В выходные немного похолодает. Согласно прогнозам, в субботу и воскресенье днем воздух прогреется от +24 до +29 градусов, а ночью столбики термометров покажут от +12 до + 17 градусов.

Более подробный прогноз погоды смотрите по ниже приведенной таблице:Со среды по пятницу в дневное время воздух прогреется от +27 до +32 градусов Цельсия, а ночью ожидается +16 - +20 градусов тепла. В среду в центре и на юге страны пройдут грозовые дожди. Осадки ожидаются в южных регионах и в четверг ночью. 

В выходные немного похолодает. Согласно прогнозам, в субботу и воскресенье днем воздух прогреется от +24 до +29 градусов, а ночью столбики термометров покажут от +12 до + 17 градусов.

Более подробный прогноз погоды смотрите по ниже приведенной таблице:


 
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