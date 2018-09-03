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Семья
Признаки, что ваш партнер — агрессор. И способы избежать насилия в отношениях
03.09.2018

Если вы чувствуете себя в отношениях как в ловушке, вам страшно, вы постоянно настороже и не можете предсказать, чем на этот раз будет недоволен партнер, вы ощущаете беспомощность, отчаяние и безнадежность, то с высокой вероятностью можно утверждать, что в ваших отношениях есть насилие. А проявляться оно может в различных формах.

Насилие — это то, с чем, к сожалению, столкнуться может каждый. Или каждая. Потому что, быть женщиной значит уже находиться в повышенной зоне риска насилия. Хотя то, о чем, пойдет речь дальше, может относиться и к мужчине.

Немного статистики

Насилие в отношении женщин в Молдове — широко распространенная проблема. При этом чаще всего женщины подвергаются насилию в своей семье. По данным национального исследования (2010 г.), 63% женщин и девочек старше 15 лет сталкиваются хотя бы с одной формой насилия со стороны супруга или интимного партнера в течение жизни. Это примерно 6 женщин из 10, а значит и в вашем окружении наверняка окажутся пострадавшие от насилия женщины.

Это согласуется и с общей ситуацией в мире: исследование ВОЗ в 2013 г. показало, что 38% всех убийств женщин в мире совершается их партнерами-мужчинами.

Главная причина заключается в историческом и социально-культурном контексте: в подавляющем большинстве сообществ женщины занимали и продолжают занимать подчиненное положение по отношению к мужчинам.

Что такое насилие

Насилием является любое преднамеренное использование физической силы или власти, в результате которого пострадавшему причиняется различного рода ущерб (ВОЗ, 2003).

Говоря о насилии в интимных отношениях, важно понимать, что к нему относятся все преднамеренные действия агрессора, направленные на достижение власти и контроля над жертвой. Если вы чувствуете себя в отношениях как в ловушке, вам страшно, вы постоянно настороже и не можете предсказать, чем на этот раз будет недоволен партнер, вы ощущаете беспомощность, отчаяние и безнадежность, то с высокой вероятностью можно утверждать, что в ваших отношениях есть насилие. А проявляться оно может в различных формах.

Формы насилия

В Молдове на законодательном уровне признаются 5 основных форм насилия:

  • Физическое (любые действия агрессора, приносящие физическую боль и вред здоровью: избиение, толкание, пинки, порезы, удушение, связывание и т.д.);
  • Сексуальное (любые действие сексуального характера, совершаемые против воли жертвы: принуждение к сексу, прикосновения против воли, унижения и оскорбления и др.);
  • Психологическое (любые действия агрессора, направленные на причинение психоэмоционального вреда: запугивание, шантаж, манипулирование, оскорбления, обесценивание, сильная иррациональная ревность и собственничество и др.);
  • Экономическое (действия агрессора, направленные на формирование и поддержание экономической зависимости жертвы: ограничение возможности работать, контроль финансов, подотчетность трат и др.);
  • Духовное (навязывание жертве своего мировоззрения, религии, образа жизни, принуждение к отказу жертвы от собственных взглядов, принципов, убеждений, религиозных и иных воззрений).

При этом формы, как правило, сочетаются. К примеру, психологическое насилие всегда сопровождает любую другую форму, потому что основная цель агрессора – достижение власти и контроля над жертвой — именно психологическая.

Насильственное поведение в интимных отношениях хорошо иллюстрируется в Колесе власти и контроля.

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Цикл насилия

Насилие в партнерских отношениях всегда носит цикличный характер, то есть события разворачиваются по одному и тому же кругу.

В цикле насилия выделяются 3 фазы:

  1. Фаза напряжения: агрессор копит внутренне напряжение, жертва ощущает угрозу и пытается предпринять что-то, чтобы угодить партнеру или утихомирить его.
  2. Фаза активного насилия: накопившееся напряжение выражается в насильственном акте – физическом, сексуальном, психологическом воздействии.
  3. Фаза «медового месяца»: после разрядки напряжения агрессор стремится к примирению, просит прощения, обещается исправиться и некоторое время ведет себя очень нежно, заботливо, любяще. Затем эта фаза постепенно вновь переключается на фазу напряжения.

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Цикл насилия постоянно ускоряется: напряжение нарастает все быстрее, акты насилия случаются все чаще, а фаза «медового месяца» постепенно исчезает полностью. Если вначале отношений весь цикл мог занимать полгода или год, то через какое-то время он будет проходить за день. Ситуация постоянно ухудшается.

Почему женщина остается в насильственных отношениях?

Окружающие часто задают женщине мучительный для нее вопрос: «Почему ты не уходишь?». Но ей вряд ли удается на него дать ответ, остается только ощущение стыда, вины, своей какой-то неправильности.

На самом деле, насильственные отношения включают у пострадавшей стороны механизм выживания, известный как стокгольмский синдром. Из-за действия синдрома жертва отождествляется с агрессором, оправдывает его, защищает, считает нормальным его поведения и действия, пытается услужить ему или думает, что может его «спасти». Например, женщина себе и другим говорит, что сама заслужила побои мужа, и он все правильно сделал, и в следующий раз она «поведет себя правильнее» и все будет хорошо.

Стокгольмский синдром развивается, если соблюдены 4 условия:

  • есть угроза жизни и здоровью жертвы;
  • жертва не имеет возможности освободиться (или считает освобождение невозможным);
  • пострадавший человек социально изолирован от других людей;
  • агрессор периодически демонстрирует доброе отношение к жертве.

Вследствие действия синдрома женщины склонны недооценивать риски для своего здоровья и жизни в ситуации насильственных отношений.

Признаки агрессора

Можно ли распознать в партнере склонность к насилию на начальных этапах взаимоотношений? Во многом, да.

Перечислим характеристики, которые могут указывать на склонность к насилию:

  • патологическая ревность и/или гиперопекающее поведение;
  • постепенно нарастающий контроль, который маскируется заботой;
  • стремление к быстрому захвату (мужчина форсирует отношения, пытаясь как можно скорее получить контроль над женщиной – быстро склоняет к физической близости, совместному проживанию, женитьбе);
  • склонность к обвинению других и перекладыванию на них ответственности за свои эмоциональные реакции («посмотри, до чего ты меня довела!», «ты вынуждаешь меня поднимать руку», «я так себя веду из-за тебя»);
  • грубое или жестокое обращение по отношению к детям, животным;
  • игривое применение силы в сексе;
  • резкие перемены настроения;
  • случаи насилия в отношении партнерш в прошлом;
  • битье посуды, крушение мебели, предметов (чаще предметов женщины);
  • угроза насилия.

Последние 3 характеристики являются особенно серьезными факторами риска.

Оцениваем риски

Как понять, находитесь ли вы сейчас в подобных отношениях? Здесь важно ответить на следующие вопросы:

  • бывает ли вам страшно или небезопасности в присутствии партнера?
  • стремится ли ваш партнер контролировать ваши действия и круг общения?
  • пытается ли ваш партнер изолировать вас от ваших близких — семьи, друзей, знакомых, коллег?
  • отслеживает ли партнер ваше поведение или преследует вас?
  • обвиняет ли ваш партнер вас во лжи или ревнует без всякой причины?
  • угрожает ли партнер убить вас или причинить вред?
  • угрожает ли ваш партнер самоубийством?
  • случается ли так, что партнер толкает вас, душит, связывает или причиняет вам физическую боль, дискомфорт или повреждения иным способом?
  • заставляет ли вас партнер бросить работу?
  • партнер принуждает вас заниматься сексом?
  • оскорбляет ли вас партнер? Заставляет ли вас совершать унизительные действия?
  • проявляет ли партнер агрессию по отношению к другим членам семьи или животным?
  • ограничивает ли партнер вашу свободу передвижений (запирает в доме или в комнате, забирает документы и т.д.)?
  • принимает ли партнер все важные домашние и семейные решения единолично?

Если на один или более вопросов вы ответили «да», то, скорее всего, вы находитесь в деструктивных отношениях.

Что делать?

Прежде всего, понять, что сомневаться, испытывать страх и гамму других негативных эмоций — нормально.

Не желать признавать наличие проблемы в отношениях — тоже. И при этом, чем раньше вы это сделаете, тем лучше – тем меньше вреда вам будет причинено. Признание проблемы не всегда означает разрыв взаимоотношений. Важно помнить, что выбирать оставаться в отношениях – ваше право, к которому следует относиться с уважением.

Описанные выше признаки и ваш эмоциональный дискомфорт — это повод обратиться за помощью, по крайней мере, для того, чтобы понять, что происходит.

Вы можете позвонить по национальному телефону доверия – 0-8008-8008 (Центр “La Strada”). Также можно обратиться в следующие организации:

  • Центр “La Strada”: психологическая и юридическая поддержка пострадавшим от домашнего насилия, тел. (+373 22) 23-49-06;
  • Ассоциация “Casa Mărioarei”: временное размещение и психологическое сопровождение для женщин, пострадавших от насилия в семье, тел.(+373 22) 72-58-61;
  • Центр “Memoria”: бесплатное медицинское, социальное и психологическое сопровождение пострадавшим от насилия в семье, тел. (+373 22) 27-32-22;
  • Ассоциация “Promo-LEX”: бесплатная юридическая поддержка пострадавшим от семейного насилия, тел. (+373 22) 45-00-24.

Если существует высокий риск причинения вреда вашему здоровью или угроза жизни, то стоит создать свой план безопасности:

  • Продумать план действий в критической ситуации;
  • Создать список необходимых вещей и/или собрать сумку с самым необходимым на случай, если придется быстро покидать дом (деньги, документы, телефон, лекарства, одежда, детские принадлежности – если вы с ребенком);
  • Узнать точные адреса и телефоны кризисных центров и организаций, куда можно обратиться за помощью и временным размещением;
  • Договориться с родственниками, друзьями или соседями о помощи, предоставлении убежища, вызове полиции в случае необходимости и т.д.

Столкнуться с насилием может каждый, это не стыдно и в этом нет вашей вины. Вы имеете право рассчитывать на поддержку. Стоит лишь сделать первый шаг и обратиться за помощью — помогите другим помочь вам.

 


 
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