Признаки, что ваш партнер — агрессор. И способы избежать насилия в отношениях

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Семья
Если вы чувствуете себя в отношениях как в ловушке, вам страшно, вы постоянно настороже и не можете предсказать, чем на этот раз будет недоволен партнер, вы ощущаете беспомощность, отчаяние и безнадежность, то с высокой вероятностью можно утверждать, что в ваших отношениях есть насилие. А проявляться оно может в различных формах.
Насилие — это то, с чем, к сожалению, столкнуться может каждый. Или каждая. Потому что, быть женщиной значит уже находиться в повышенной зоне риска насилия. Хотя то, о чем, пойдет речь дальше, может относиться и к мужчине.
Немного статистики
Насилие в отношении женщин в Молдове — широко распространенная проблема. При этом чаще всего женщины подвергаются насилию в своей семье. По данным национального исследования (2010 г.), 63% женщин и девочек старше 15 лет сталкиваются хотя бы с одной формой насилия со стороны супруга или интимного партнера в течение жизни. Это примерно 6 женщин из 10, а значит и в вашем окружении наверняка окажутся пострадавшие от насилия женщины.
Это согласуется и с общей ситуацией в мире: исследование ВОЗ в 2013 г. показало, что 38% всех убийств женщин в мире совершается их партнерами-мужчинами.
Главная причина заключается в историческом и социально-культурном контексте: в подавляющем большинстве сообществ женщины занимали и продолжают занимать подчиненное положение по отношению к мужчинам.
Что такое насилие
Насилием является любое преднамеренное использование физической силы или власти, в результате которого пострадавшему причиняется различного рода ущерб (ВОЗ, 2003).
Говоря о насилии в интимных отношениях, важно понимать, что к нему относятся все преднамеренные действия агрессора, направленные на достижение власти и контроля над жертвой. Если вы чувствуете себя в отношениях как в ловушке, вам страшно, вы постоянно настороже и не можете предсказать, чем на этот раз будет недоволен партнер, вы ощущаете беспомощность, отчаяние и безнадежность, то с высокой вероятностью можно утверждать, что в ваших отношениях есть насилие. А проявляться оно может в различных формах.
Формы насилия
В Молдове на законодательном уровне признаются 5 основных форм насилия:
При этом формы, как правило, сочетаются. К примеру, психологическое насилие всегда сопровождает любую другую форму, потому что основная цель агрессора – достижение власти и контроля над жертвой — именно психологическая.
Насильственное поведение в интимных отношениях хорошо иллюстрируется в Колесе власти и контроля.
Цикл насилия
Насилие в партнерских отношениях всегда носит цикличный характер, то есть события разворачиваются по одному и тому же кругу.
В цикле насилия выделяются 3 фазы:
Цикл насилия постоянно ускоряется: напряжение нарастает все быстрее, акты насилия случаются все чаще, а фаза «медового месяца» постепенно исчезает полностью. Если вначале отношений весь цикл мог занимать полгода или год, то через какое-то время он будет проходить за день. Ситуация постоянно ухудшается.
Почему женщина остается в насильственных отношениях?
Окружающие часто задают женщине мучительный для нее вопрос: «Почему ты не уходишь?». Но ей вряд ли удается на него дать ответ, остается только ощущение стыда, вины, своей какой-то неправильности.
На самом деле, насильственные отношения включают у пострадавшей стороны механизм выживания, известный как стокгольмский синдром. Из-за действия синдрома жертва отождествляется с агрессором, оправдывает его, защищает, считает нормальным его поведения и действия, пытается услужить ему или думает, что может его «спасти». Например, женщина себе и другим говорит, что сама заслужила побои мужа, и он все правильно сделал, и в следующий раз она «поведет себя правильнее» и все будет хорошо.
Стокгольмский синдром развивается, если соблюдены 4 условия:
Вследствие действия синдрома женщины склонны недооценивать риски для своего здоровья и жизни в ситуации насильственных отношений.
Признаки агрессора
Можно ли распознать в партнере склонность к насилию на начальных этапах взаимоотношений? Во многом, да.
Перечислим характеристики, которые могут указывать на склонность к насилию:
Последние 3 характеристики являются особенно серьезными факторами риска.
Оцениваем риски
Как понять, находитесь ли вы сейчас в подобных отношениях? Здесь важно ответить на следующие вопросы:
Если на один или более вопросов вы ответили «да», то, скорее всего, вы находитесь в деструктивных отношениях.
Что делать?
Прежде всего, понять, что сомневаться, испытывать страх и гамму других негативных эмоций — нормально.
Не желать признавать наличие проблемы в отношениях — тоже. И при этом, чем раньше вы это сделаете, тем лучше – тем меньше вреда вам будет причинено. Признание проблемы не всегда означает разрыв взаимоотношений. Важно помнить, что выбирать оставаться в отношениях – ваше право, к которому следует относиться с уважением.
Описанные выше признаки и ваш эмоциональный дискомфорт — это повод обратиться за помощью, по крайней мере, для того, чтобы понять, что происходит.
Вы можете позвонить по национальному телефону доверия – 0-8008-8008 (Центр “La Strada”). Также можно обратиться в следующие организации:
Если существует высокий риск причинения вреда вашему здоровью или угроза жизни, то стоит создать свой план безопасности:
Столкнуться с насилием может каждый, это не стыдно и в этом нет вашей вины. Вы имеете право рассчитывать на поддержку. Стоит лишь сделать первый шаг и обратиться за помощью — помогите другим помочь вам.
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