Семья Признаки, что ваш партнер — агрессор. И способы избежать насилия в отношениях Если вы чувствуете себя в отношениях как в ловушке, вам страшно, вы постоянно настороже и не можете предсказать, чем на этот раз будет недоволен партнер, вы ощущаете беспомощность, отчаяние и безнадежность, то с высокой вероятностью можно утверждать, что в ваших отношениях есть насилие. А проявляться оно может в различных формах. Насилие — это то, с чем, к сожалению, столкнуться может каждый. Или каждая. Потому что, быть женщиной значит уже находиться в повышенной зоне риска насилия. Хотя то, о чем, пойдет речь дальше, может относиться и к мужчине. Немного статистики Насилие в отношении женщин в Молдове — широко распространенная проблема. При этом чаще всего женщины подвергаются насилию в своей семье. По данным национального исследования (2010 г.), 63% женщин и девочек старше 15 лет сталкиваются хотя бы с одной формой насилия со стороны супруга или интимного партнера в течение жизни. Это примерно 6 женщин из 10, а значит и в вашем окружении наверняка окажутся пострадавшие от насилия женщины. Это согласуется и с общей ситуацией в мире: исследование ВОЗ в 2013 г. показало, что 38% всех убийств женщин в мире совершается их партнерами-мужчинами. Главная причина заключается в историческом и социально-культурном контексте: в подавляющем большинстве сообществ женщины занимали и продолжают занимать подчиненное положение по отношению к мужчинам. Что такое насилие Насилием является любое преднамеренное использование физической силы или власти, в результате которого пострадавшему причиняется различного рода ущерб (ВОЗ, 2003). Говоря о насилии в интимных отношениях, важно понимать, что к нему относятся все преднамеренные действия агрессора, направленные на достижение власти и контроля над жертвой. Если вы чувствуете себя в отношениях как в ловушке, вам страшно, вы постоянно настороже и не можете предсказать, чем на этот раз будет недоволен партнер, вы ощущаете беспомощность, отчаяние и безнадежность, то с высокой вероятностью можно утверждать, что в ваших отношениях есть насилие. А проявляться оно может в различных формах. Формы насилия В Молдове на законодательном уровне признаются 5 основных форм насилия: Физическое (любые действия агрессора, приносящие физическую боль и вред здоровью: избиение, толкание, пинки, порезы, удушение, связывание и т.д.);

Сексуальное (любые действие сексуального характера, совершаемые против воли жертвы: принуждение к сексу, прикосновения против воли, унижения и оскорбления и др.);

Психологическое (любые действия агрессора, направленные на причинение психоэмоционального вреда: запугивание, шантаж, манипулирование, оскорбления, обесценивание, сильная иррациональная ревность и собственничество и др.);

Экономическое (действия агрессора, направленные на формирование и поддержание экономической зависимости жертвы: ограничение возможности работать, контроль финансов, подотчетность трат и др.);

Духовное (навязывание жертве своего мировоззрения, религии, образа жизни, принуждение к отказу жертвы от собственных взглядов, принципов, убеждений, религиозных и иных воззрений). При этом формы, как правило, сочетаются. К примеру, психологическое насилие всегда сопровождает любую другую форму, потому что основная цель агрессора – достижение власти и контроля над жертвой — именно психологическая. Насильственное поведение в интимных отношениях хорошо иллюстрируется в Колесе власти и контроля. Цикл насилия Насилие в партнерских отношениях всегда носит цикличный характер, то есть события разворачиваются по одному и тому же кругу. В цикле насилия выделяются 3 фазы: Фаза напряжения: агрессор копит внутренне напряжение, жертва ощущает угрозу и пытается предпринять что-то, чтобы угодить партнеру или утихомирить его. Фаза активного насилия: накопившееся напряжение выражается в насильственном акте – физическом, сексуальном, психологическом воздействии. Фаза «медового месяца»: после разрядки напряжения агрессор стремится к примирению, просит прощения, обещается исправиться и некоторое время ведет себя очень нежно, заботливо, любяще. Затем эта фаза постепенно вновь переключается на фазу напряжения. Цикл насилия постоянно ускоряется: напряжение нарастает все быстрее, акты насилия случаются все чаще, а фаза «медового месяца» постепенно исчезает полностью. Если вначале отношений весь цикл мог занимать полгода или год, то через какое-то время он будет проходить за день. Ситуация постоянно ухудшается. Почему женщина остается в насильственных отношениях? Окружающие часто задают женщине мучительный для нее вопрос: «Почему ты не уходишь?». Но ей вряд ли удается на него дать ответ, остается только ощущение стыда, вины, своей какой-то неправильности. На самом деле, насильственные отношения включают у пострадавшей стороны механизм выживания, известный как стокгольмский синдром. Из-за действия синдрома жертва отождествляется с агрессором, оправдывает его, защищает, считает нормальным его поведения и действия, пытается услужить ему или думает, что может его «спасти». Например, женщина себе и другим говорит, что сама заслужила побои мужа, и он все правильно сделал, и в следующий раз она «поведет себя правильнее» и все будет хорошо. Стокгольмский синдром развивается, если соблюдены 4 условия: есть угроза жизни и здоровью жертвы;

жертва не имеет возможности освободиться (или считает освобождение невозможным);

пострадавший человек социально изолирован от других людей;

агрессор периодически демонстрирует доброе отношение к жертве. Вследствие действия синдрома женщины склонны недооценивать риски для своего здоровья и жизни в ситуации насильственных отношений. Признаки агрессора Можно ли распознать в партнере склонность к насилию на начальных этапах взаимоотношений? Во многом, да. Перечислим характеристики, которые могут указывать на склонность к насилию: патологическая ревность и/или гиперопекающее поведение;

постепенно нарастающий контроль, который маскируется заботой;

стремление к быстрому захвату (мужчина форсирует отношения, пытаясь как можно скорее получить контроль над женщиной – быстро склоняет к физической близости, совместному проживанию, женитьбе);

склонность к обвинению других и перекладыванию на них ответственности за свои эмоциональные реакции («посмотри, до чего ты меня довела!», «ты вынуждаешь меня поднимать руку», «я так себя веду из-за тебя»);

грубое или жестокое обращение по отношению к детям, животным;

игривое применение силы в сексе;

резкие перемены настроения;

случаи насилия в отношении партнерш в прошлом;

битье посуды, крушение мебели, предметов (чаще предметов женщины);

угроза насилия. Последние 3 характеристики являются особенно серьезными факторами риска. Оцениваем риски Как понять, находитесь ли вы сейчас в подобных отношениях? Здесь важно ответить на следующие вопросы: бывает ли вам страшно или небезопасности в присутствии партнера?

стремится ли ваш партнер контролировать ваши действия и круг общения?

пытается ли ваш партнер изолировать вас от ваших близких — семьи, друзей, знакомых, коллег?

отслеживает ли партнер ваше поведение или преследует вас?

обвиняет ли ваш партнер вас во лжи или ревнует без всякой причины?

угрожает ли партнер убить вас или причинить вред?

угрожает ли ваш партнер самоубийством?

случается ли так, что партнер толкает вас, душит, связывает или причиняет вам физическую боль, дискомфорт или повреждения иным способом?

заставляет ли вас партнер бросить работу?

партнер принуждает вас заниматься сексом?

оскорбляет ли вас партнер? Заставляет ли вас совершать унизительные действия?

проявляет ли партнер агрессию по отношению к другим членам семьи или животным?

ограничивает ли партнер вашу свободу передвижений (запирает в доме или в комнате, забирает документы и т.д.)?

принимает ли партнер все важные домашние и семейные решения единолично? Если на один или более вопросов вы ответили «да», то, скорее всего, вы находитесь в деструктивных отношениях. Что делать? Прежде всего, понять, что сомневаться, испытывать страх и гамму других негативных эмоций — нормально. Не желать признавать наличие проблемы в отношениях — тоже. И при этом, чем раньше вы это сделаете, тем лучше – тем меньше вреда вам будет причинено. Признание проблемы не всегда означает разрыв взаимоотношений. Важно помнить, что выбирать оставаться в отношениях – ваше право, к которому следует относиться с уважением. Описанные выше признаки и ваш эмоциональный дискомфорт — это повод обратиться за помощью, по крайней мере, для того, чтобы понять, что происходит. Вы можете позвонить по национальному телефону доверия – 0-8008-8008 (Центр “La Strada”). Также можно обратиться в следующие организации: Центр “La Strada”: психологическая и юридическая поддержка пострадавшим от домашнего насилия, тел. (+373 22) 23-49-06;

Ассоциация “Casa Mărioarei”: временное размещение и психологическое сопровождение для женщин, пострадавших от насилия в семье, тел.(+373 22) 72-58-61;

Центр “Memoria”: бесплатное медицинское, социальное и психологическое сопровождение пострадавшим от насилия в семье, тел. (+373 22) 27-32-22;

Ассоциация “Promo-LEX”: бесплатная юридическая поддержка пострадавшим от семейного насилия, тел. (+373 22) 45-00-24. Если существует высокий риск причинения вреда вашему здоровью или угроза жизни, то стоит создать свой план безопасности: Продумать план действий в критической ситуации;

Создать список необходимых вещей и/или собрать сумку с самым необходимым на случай, если придется быстро покидать дом (деньги, документы, телефон, лекарства, одежда, детские принадлежности – если вы с ребенком);

Узнать точные адреса и телефоны кризисных центров и организаций, куда можно обратиться за помощью и временным размещением;

Договориться с родственниками, друзьями или соседями о помощи, предоставлении убежища, вызове полиции в случае необходимости и т.д. Столкнуться с насилием может каждый, это не стыдно и в этом нет вашей вины. Вы имеете право рассчитывать на поддержку. Стоит лишь сделать первый шаг и обратиться за помощью — помогите другим помочь вам.

semia.md Наш канал в Telegram Количество просмотров: 81 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости