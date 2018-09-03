ЯКОБ БУХНЭ: «На Чемпионате Мира каноисты Молдовы выступили успешно»

(Блиц-интервью спортивного корреспондента «ИНФОТАГ» Владимира Сидоренко с президентом Федерации Молдовы по гребле на байдарках и каноэ, призером чемпионатов Советского Союза, мастером спорта СССР по гребле на каноэ Якобом Бухнэ)



«И.»: Господин Бухнэ, пятеро каноистов Молдовы участвовали в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ-2018, который завершился 26 августа в Монтимор-о-Велью (Португалия). Стартовав в 9 видах программы, домой они возвращаются без медалей. Притом, что в РМ всегда были славные традиции в гребле на каноэ, спортивные воспитанники которой становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, мировых первенств. В чем причина неудачи?



Я.Б: Наоборот, сборная Молдовы по гребле на каноэ, учитывая плачевное состояние материально-техническую базу страны для занятия этим видом спорта, незначительное финансирование государства, выступила на взрослом чемпионате мира более чем, успешно. Так, Олег Тарновский на каноэ-одиночке на дистанциях 500 м стал четвертым, а на 1000 м (олимпийской) – пятым. Вчерашние юниоры Илие Спринчан и Олег Нуца в финальном заезде на 500 м стали девятыми. 18-летние юниорки Мария Олэрашу и Даниела Кочу также на дистанции 200 м в финале «А» заняли 8 место. Тренерами этих пяти спортсменов являются Виктор Ренейский и Николай Журавский.



Учитывая, что отбор на Летние олимпийские игры, которые в 2020 г. пройдут в Токио, будет осуществляться на чемпионате мира 2019 г., и путевки для участия в главных стартах четырехлетия получат только шесть финалистов мирового первенства, то в нынешнем «прикидочном» первенстве федерация убедилась, что подготовка каноистов ведется правильно.



«И.»: Насколько имеющаяся в Молдове материально-техническая база для тренировок спортсменов-профессионалов и проведения соревнований отвечает требованиям сегодняшнего дня?



Я.Б.: Она не отвечает им вообще. Акватория со стоячей водой длиною более 1 тыс. метров, пригодных и оборудованных для занятия греблей, в Молдове нет. За 27 лет независимости, правительство выделило деньги для приобретения лишь одного каноэ, да и то пять лет назад. Учитывая постоянный процесс модернизации лодок, для участия в заездах на чемпионате мира –2018 федерация вынуждена была арендовать у организаторов первенства три лодки. А это немалые деньги. И то, только для участия в соревнованиях. Остальное время гребцы тренируются на устаревших лодках, как в физическом, так и техническом смысле, которыми располагает федерация и спортивные школы.



«И.»: Сложно, тренируясь на одних каноэ, затем, в период участия в международных соревнованиях, пересаживаться в другие?



Я.Б.: Более, чем. Поинтересуйтесь у скрипача, каково ему, долгое время готовящегося для участия в мировом музыкальном конкурсе на одном инструменте, а затем исполнять сложные произведения на другом, или же у пилота «Формулы 1», пересаживающегося с одного болида на другой?



«И.»: Каноэ, предназначенные для гребли, как мужчинами, так и женщинами идентичны?

Я.Б.: Длина лодок и минимальный вес одинаковый. Но мужчины, как правило, физически мощнее женщин, и борта их каное выше, потому, что более мелкие лодки под тяжестью проседают и заливаются водой.



«И.»: Сообщалось, что на первенстве мира среди молодежи (U-23) по гребле на байдарках и каноэ -2018 наша двойка в составе Илие Опря и Олега Нуца, бронзовые призеры чемпионаты Европы 2017 г., не смогла принять участия в стартах по технической причине. Что произошло?



Я. Б.: Поскольку заезды девушек и юниоров на каноэ - двойка были разделены по времени с очень коротким интервалом, то ребятам, поменявшим подушки и упоры, не хватило пяти секунд приплыть к месту старта. По причине отсутствия финансовых средств федерация не смогла арендовать у организаторов еще одну лодку-каноэ.



«И.»: Сколько денег выделено в 2018 г. федерации из государственного бюджета?



Я.Б.: Третья часть, из сумм, предусмотренных для финансирования спортивного календаря на 2018 г.



«И.»: Как же федерация умудряется покрывать столь значительный отрицательный дефицит своего бюджета? Помогают спонсоры?



Я.Б.: Спонсоры-бизнесмены обходят нашу федерацию стороной. Действенную помощь оказывает только Национальный олимпийский и спортивный комитет, а также родители и спортсмены, приобретающие спортивный инвентарь и оплачивающие участие в соревнованиях за свой счет. Из-за отсутствия средств, пропускаем отдельные международные старты, арендуем меньшее количество лодок для участия в заездах.



«И.»: В каких городах Молдовы функционируют центры для занятия греблей на байдарках и каноэ?



Я.Б.: В Кишиневе, Бельцах, Оргееве, Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах, Рыбнице, Каменке, Григориополе.



«И.»: Где же они тренируются?



Я.Б.: В Кишиневе на озере «Валя Морилор», а также на Гидигичском водохранилище. В городах, расположенных на левобережье - на Днестре, то есть на проточной воде.



«И.»: Во времена Советского Союза функционировали спортивные школы по гребле также в Хынчештах и в селе Сарата Галбенэ этого же района, в Рышканах, Сороках, Унгенах, Новых Аненах… Они сохранились?



Я.Б.: Из-за прекращения финансирования, центры в этих районах перестали существовать.



«И.»: Где проводят тренировки гребцы из Оргеева?



Я.Б.: На озере. Рядом с ним сегодня возведен детский развлекательный комплекс «Орхейленд». К слову сказать, раньше оно было единственной акваторией, длиной свыше 1000 м, сертифицированной во времена СССР для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Но после того как воду в озере спустили, чтобы простым способом выловить рыбу, оно заросло камышом, дно заилилось, и длина водной глади намного сократилась.



«И.»: Где федерация проводит национальные чемпионаты страны по гребле на байдарках и каноэ?



Я.Б.: На водной глади Гидигичского водохранилища.



«И.»: Но на нем часто поднимаются волны, которые способны перевернуть каноэ.



Я.Б.: Так нередко и бывает. Поэтому в случае порывов ветров и образования волн соревнования прекращаются с перерывом на сутки.



«И.»: При отсутствии нормальных условий для занятия греблей, где проводят тренировочные сборы лучшие каноисты?



Я.Б.: В основном за границей. Чаще всего в международном центре по гребле, расположенном в уезде Питешты (Румыния). Канал там не только имеет длину свыше километра, он также оборудован электронным стартом, имеет дорожки. Это очень важно. Поскольку правила по гребле на байдарках и каноэ таковы. Ширина каждой дорожки шесть метров. Но если гребец приблизится к своему, а не чужому бую, хоть с левой, хоть с правой сторон менее, чем на метр, тут же следует дисквалификация и спортсмен снимается с дистанции. Так что необходимо уметь держать прямой курс.



«И.»: Какую сумму за право тренироваться на его территории молдавская федерация оплачивает центру?



Я.Б.: Возможность тренироваться молдавским гребцам предоставляется бесплатно. Но проезд, проживание и питание оплачивается на общих основаниях.



«И.»: После того, как вы рассказали, в каком состоянии находится материально- техническая база для занятия греблей, вы еще надеетесь на успешное выступление на чемпионате мира 2019 г. и получение олимпийских путевок?



Я.Б.: Да. Вы же сами заметили, что в РМ славные победные традиции в гребле на каноэ.



«И.»: Спасибо за интервью.