В школах Молдовы отменят оценки по некоторым предметам

Ученики больше не будут получать оценки по некоторым предметам. Об этом рассказала начальник Управления образования, молодежи и спорта Татьяна Дубицкая.

Она пояснила, что оценивание по десятибалльной системе отменяется по таким предметам, как физическое и технологическое воспитание, музыка и изобразительное искусство. По словам Дубицкой, низкий балл за эти предметы не должен влиять на аттестат учащихся, передает btv.md.

В начальных классах также нет привычной системы оценивания. Специалисты говорят, что необходимо сместить акцент на знания, а не на получение отметок.

Безоценочная система обучения, называемая критериальным подходом, в начальном звене лицеев внедряется по всей стране уже на протяжении четырех лет. Учёбу без оценок первыми на себе испробовали мальчишки и девчонки, поступившие в 1 класс в 2015 году. Спустя два года выяснилось, что у нововведения есть сторонники и противники как среди учителей, так и среди родителей.

Методика критериального оценивания предполагает, что вместо отметок от «2» до «10» ученикам ставят дескрипторы «отлично», «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно».