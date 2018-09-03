Экшн-камера YI 4K+ на AliExpress: два устройства в одном по выгодной цене

Казалось бы, с появлением смартфонов вопрос фото- и видеосъёмки для обычных пользователей был решён окончательно. Никаких больше прогулок с зеркалкой на шее: запустил приложение камеры, нажал на экран, и снимок готов.

Вот только действительно хорошую камеру можно встретить лишь в дорогостоящем флагмане, да и сам процесс быстро разряжает аккумулятор смартфона.

Решить проблему поможет компактная экшен-камера YI 4K+. Она снимает не только фото, но и видео в 4K, и обладает другими полезными функциями. К тому же, только один день, 3 сентября, камера доступна со скидкой на AliExpress.

YI 4K+ оснащена 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX377 с возможностью записи видео в формате 4K и с частотой 60 кадров в секунду, чем могут похвастаться не все флагманские смартфоны. Электронная стабилизация обеспечивает плавную картинку и помогает избежать смазанных кадров. Кроме того, она поддерживает съёмку фотографий в формате как JPEG, так и RAW, что позволяет выполнить последующую обработку снимка на компьютере. А за работу всего этого отвечает четырёхъядерный процессор Ambarella H2.

Интерфейс YI 4K+ максимально прост, управление осуществляется через 2,19-дюймовый дисплей. Также в ней предусмотрена поддержка голосовых команд: можно «попросить» камеру сделать одну фотографию или серию снимков, начать и завершить запись видео, или выключить её. Это позволяет установить камеру на штатив и управлять ей издалека.

Весь отснятый материал можно тут же просмотреть на смартфоне и опубликовать в социальных сетях с помощью фирменного мобильного приложения. Кроме того, прямо с камеры можно вести онлайн-трансляцию на YouTube или в другой сервис. Зарядка и подключение к компьютеру осуществляется через кабель USB Type-C, так что обладателям новых смартфонов не придётся носить с собой дополнительный провод.

Технические характеристики YI 4K+:

сенсор: Sony IMX377, 1/2,3", 12 Мп;

объектив: f/2,8, 7 линз, угол обзора 155 градусов;

процессор: Ambarella H2;

видео: 4K / 60 fps, 1080p / 120 fps, 720p / 240 fps;

фото: 12 Мп, JPEG или RAW, серийная съёмка, таймер;

экран: 2,2", 640х360 пикселей;

интерфейсы: USB Type-C, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE;

аккумулятор: 3,8 Вт, до 71 минут съёмки в формате 4K / 60 fps.

Только 3 сентября на AliExpress камера YI 4K+ будет доступна по сниженной цене за $232, тогда как её средняя цена по рынку составляет $248. Цена действительна на момент публикации.