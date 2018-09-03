Во время «мини-каникул» молдавскую границу пересекали почти 800 тысяч раз

В период «мини-каникул» c 25 августа по 2 сентября 2018 года пограничники зарегистрировали 767 433 пересечений границы, из которых 464 952 пересечений молдавских граждан и 302 481 пересечений — иностранцев.

Так, границу пересекли 160 673 раз транспортных средств, из которых 85 493 автомобилей, зарегистрированных в Республике Молдова. Наиболее „активной” границей стала граница с Румынией, в частности, в пункте пропуска Леушень, сообщает Пограничная полиция.

Среди самых транзитных пунктов пропуска относятся Кишинев-Аэропорт, Атаки, Тудора, Скулень, Кагул и Джурджулешты-Галац, передает nokta.md

Со ссылкой на статистические данные за три летних месяца, граница с Румынией обладает самой большой пропускной способности, зарегистрировав 3 005 875 переходов границы. По сравнению с тем же периодом прошлого года это число возросло на 14,4%. В пунктах пропуска, расположенных на границе с Украиной, пограничники зафиксировали о 2 828 725 пересечений, также получив рост на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. В Международном Аэропорту Кишинэу были зарегистрированы 1 002 400 пересечений.