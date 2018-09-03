3 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Во время «мини-каникул» молдавскую границу пересекали почти 800 тысяч раз
03.09.2018

В период «мини-каникул» c 25 августа по 2 сентября 2018 года пограничники зарегистрировали 767 433 пересечений границы, из которых 464 952 пересечений молдавских граждан и 302 481 пересечений — иностранцев.

Так, границу пересекли 160 673 раз транспортных средств, из которых 85 493 автомобилей, зарегистрированных в Республике Молдова. Наиболее „активной” границей стала граница с Румынией, в частности, в пункте пропуска Леушень, сообщает Пограничная полиция.

Среди самых транзитных пунктов пропуска относятся Кишинев-Аэропорт, Атаки, Тудора, Скулень, Кагул и Джурджулешты-Галац, передает nokta.md

Со ссылкой на статистические данные за три летних месяца, граница с Румынией обладает самой большой пропускной способности, зарегистрировав 3 005 875 переходов границы. По сравнению с тем же периодом прошлого года это число возросло на 14,4%. В пунктах пропуска, расположенных на границе с Украиной, пограничники зафиксировали о 2 828 725 пересечений, также получив рост на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. В Международном Аэропорту Кишинэу были зарегистрированы 1 002 400 пересечений.


 
Количество просмотров:
67
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.