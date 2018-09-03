Если власть не может найти тех, кто получал пенсию 118-летней генеральши, - как она может найти миллиард?

23 марта 2018 года в «Молдавских ведомостях» был опубликована статья о стариках-пенсионерах, которым более ста лет (http://www.vedomosti.md/news/v-moldove-118-letnyaya-zhenshina-poluchaet-generalskuyu-pens). В ней говорилось о том, что в Молдове по состоянию на март 2018 года проживал, по данным ГП «Registru» 341 уважаемый старец. Столько же их было и в регистре избирателей ЦИК, в том числе была и старушка-генеральша 118 лет, получавшая пенсию в 9931 лей. Почему-то, по официальным данным НКСС, пенсии получали только 45 долгожителей.

После появления этой публикации портал Vedomosti.md атаковали «доброжелатели», уничтожив все данные с начала 2018 года. И тогда я обратился в антикоррупционную прокуратуру, лично к шеф-прокурору. По моим сведениям из достоверных источников, дело пахло махровой коррупцией с участием бандформирований и госструктур.

Но главный прокурор антикоррупции посчитал, что это не его дело, и перенаправил обращение с анализом ситуации в антикоррупционный центр. О чем меня даже не известил. Хотя по закону обязан был.

Только 15 мая было получено уведомление о том, что антикоррупционный центр запросил информацию по теме от ответственных госструктур. И я узнал о судьбе моего обращения в антикоррупционную прокуратуру по делу о стариках.

Центр сообщил, что по получении соответствующей информации разберутся и примут решение, о чем меня оповестят.

После того письма я неоднократно беседовал с чиновником-исполнителем. Но в какой-то момент он исчез - как я узнал, вышел на пенсию, уволился или был уволен.



С трудом нашел преемника.

Прошло еще несколько месяцев, но ничего так и не прояснилось.

Известно только, что многих стариков из списка давно нет в живых. В примэриях населенных пунктов, где они жили, о смерти части из них было известно. Но почему-то информация «не дошла» до регистра публичного агентства и ЦИК.

После скандала в НКСС насторожились и пенсии старикам перестали начислять. В том числе генеральше 118 лет, которая получила свою последнюю пенсию в январе 2018 года.

А ведь разобраться в этом не совсем сложном вопросе было просто.

МВД могло направить циркуляр во все населенные пункты, где числился 341 избиратель и получатель пенсии из регистра. Участковые полицейские оперативно могли бы все разузнать и доложить по инстанции. И это могло занять максимум две недели, ну пусть месяц. Такой вариант проверки я подсказал предыдущему и нынешнему «ответственным» за запрос.

Знаю, что на мое обращение был подготовлен промежуточный ответ. Но руководство центра тот ответ не пожелало подписать.

Странно как-то. И совсем не в ответе дело. Ведь несложно отписаться и дело закрыть. Но если с таким простым случаем не могут разобраться – каковы шансы найти украденный миллиард?

А пока опубликовано очередное сообщение с выпиской из регистра населения. По состоянию на 1 августа 2018 года стариков 100 лет и старше стало меньше - 291.

Самых старых 14, им по 109 лет. Еще десяти по 108 лет. Есть 15 стариков, которым по 107, 16 - по 105 лет, 30 - по 104 года, 36 - по 103, 27 - по 102 года, 42 - по 101 году, 84 - по 100 лет.

Что больше всего задевает? Безответственность «ответственных» госструктур. Наплевательское отношение к людям, особенно такого преклонного возраста.

Никто из журналистов, которые получают гранты на поиск блох в статьях коллег, не заинтересовался фальшивыми получателями пенсий. Не съездили хотя бы к нескольким старожилам, не побеседовали с ними. Если, конечно, эти Мафусаилы существуют.