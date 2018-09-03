Правительство выставило на торги госимущество почти на миллиард леев

В период 3 по 7 сентября 2018 года, посредством фондовой Биржи Молдовы выставлены на продажу пакеты акций, принадлежащих государству в 21 акционерных обществ.

Общая стоимость активов, выставленных на биржу, составила 983,55 миллионов леев. Самая высокая цена – 329,4 млн леев – у 100% пакета акций комбината Barza Albă (Белый Аист) Бельцы, один из крупнейших производителей коньяков из Молдовы, передает nokta.md со ссылкой на Mold-Street.

За 90,8% акций бывшей жемчужины табачной промышленности в Молдове, Tutun-CTC, правительство хочет выручить 236,79 млн леев,

60,18% акций гостиницы "Chișinău" выставлены на продажу за 878 тысяч леев.