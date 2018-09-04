14 НПО призывают власти провести комплексный анализ последних публичных манифестаций

Ряд организаций гражданского общества подписали заявление, выражающее их глубокое разочарование в связи с тем, каким образом молдавские власти реализовали свои полномочия в связи с публичными собраниями, прошедшими в Кишинёве 26–27 августа и 1 сентября.

Организации призывают компетентные государственные учреждения, в частности, примэрию муниципия Кишинёв, Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру, провести тщательное расследование всех жалоб, поданных в связи с этими событиями, и в сжатые сроки опубликовать результаты анализа и расследований. Они также призывают воздерживаться в будущем от действий, создающих угрозу стычек между протестующими, и добросовестно соблюдать законодательство о публичных собраниях. Примэрия муниципия Кишинёв и полиция должны публично и в сжатые сроки объяснить, почему они разрешили проведение 26 августа на ПВНС манифестации Партии Шор, хотя она не подавала предварительного заявления, а манифестация не была спонтанной, и в ней приняли участие более 50 человек.

Подписанты заявления осуждают и ограничение доступа журналистов к мероприятиям 26–27 августа, а также бездействие полиции, когда представители Партии Шор толкали журналистов. Они призывают Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел незамедлительно и беспристрастно расследовать случаи, в том числе зафиксированные в заявлении НПО в области СМИ от 28 августа. Организации недовольны и тем, каким образом утром 27 августа полиция выдворила протестующих, находившихся возле памятника Штефану чел Маре. НПО также считают незаконным разгон гражданской группы протестующих OccupyGuguță и изъятие их имущества, имевшие место утром того же дня.

НПО расценивают как чрезмерные действия полиции и администрации правительства от 1 сентября против участников Марша Столетия, а также несоразмерные и провокационные действия полиции, наложившей арест на автобусы и применившей силу, отключившей свет на месте проведения манифестаций и запугивавшей их участников массовым присутствием вооружённой полиции и войск специального назначения.

Свои подписи под заявлением поставили: Центр правовых ресурсов Молдовы, Amnesty International – Moldova, Ассоциация за демократию через участие „ADEPT”, Ассоциация за эффективное и ответственное управление, Ассоциация независимой прессы, Ассоциация внешней политики, Центр журналистских расследований, Центр независимой журналистики, Центр реабилитации жертв пыток „Memoria”, Национальный экологический центр, Сообщество Watchdog.md, Центр политики и реформ–Молдова, Институт общественной политики и Transparency International – Moldova.