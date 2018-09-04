Объем денежных переводов в Молдову посредством банков из-за рубежа в пользу физических лиц превысил на 1 августа $756 млн., что на 15,1%

Объем денежных переводов в Молдову посредством банков из-за рубежа в пользу физических лиц превысил на 1 августа $756 млн., что на 15,1% больше аналогичного периода 2017 г.

Как передает «ИНФОТАГ», цитируя данные Национального банка (НБМ), только в июне переведено $115,73 млн., что на 9,9% больше, чем год назад. Абсолютное большинство средств - $97,89 млн. - поступило через системы международных денежных переводов. В структуре переводов на первое место вернулись евро - 45,9% (+6,6 п.п.), которые отодвинули на вторую позицию доллары США - 45,7% (-4 п.п.). Далее следуют российские рубли – 8,4% (-2,6 п.п.).

Согласно географическому происхождению, 40% трансфертов поступили из стран ЕС, 31,2% - из СНГ, а 28,8% - из остального мира. Среди государств больше переводов по-прежнему приходит из России - $34,66 млн. (30%), хотя это и на 5,4 п.п. меньше, чем в июле 2017 г.

Далее следуют Израиль – $18,64 млн., Италия - $14,06 млн., США – $9,33 млн., Германия – $7,44 млн., Великобритания – $6,76 млн., Франция –$4,36 млн., Испания $1,48 млн., Ирландия – $1,39 млн.

НБМ отмечает, что переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов трудовых мигрантов, но также включают односторонние переводы в виде пенсий, пособий, наследства, подарков, пожертвований и другие виды переводов.

Как ранее уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», в 2017 г. объем переводов через банки в пользу физических лиц составил почти $1,2 млрд., что на $121 млн. (11,2%) больше, чем годом ранее.

Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 г., когда граждане РМ перевели на родину $1,66 млрд.