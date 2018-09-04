В Кишинёве откроется музей истории евреев

В доме № 4 по улице Еуджена Доги откроется музей истории евреев Молдовы. Министерство образования, культуры и исследований сообщило IPN, что концепция уже разработана. В музее будут постоянная экспозиция, передвижные тематические выставки, образовательный центр и библиотека.

Площадь музея составит 260,7 квадратных метра. В настоящее время помещения находятся в ведении муниципальных властей, там расположена библиотека имени Ицика Мангера.

Министерство обратилось с запросом о передаче помещений под своё управление. Проект был доработан и представлен отделу организации и координации работы МСК. Его рассмотрит комиссия по бюджету, экономике, финансам, местному публичному наследию, сельскому хозяйству и проблемам пригородов.

Министерство отмечает, что библиотека имени Мангера располагает рядом экспонатов, в том числе экземплярами редких книг, которые по принципу временного обмена экспонатами гармонично дополнят собой музейную экспозицию, а осуществляемые библиотекой образовательные проекты будут способствовать популяризации и реализации потенциала создаваемого музея.

Цель создания музея истории евреев - сохранение памяти о Холокосте, популяризация культуры толерантности и мира, борьба с антисемитизмом и нетерпимостью.

Дата открытия будет объявлена.