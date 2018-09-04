Богдан Цырдя: Вместо кумэтрии у унионистов получились поминки

Унионистский марш 1 сентября представлял собой жалкое зрелище.

Унионисты грозились вывести не менее 100 тысяч граждан, поставить палатки, требовать от молдавского парламента проголосовать за унирю с Румынией.

На деле с трудом собрали 300 граждан (из жалости дам 500).

Весь марш унионистов проходил в условиях жесткой координации с Демпартией. Ведь Константин Кодряну и Анатол Шалару - под тотальным контролем ДПМ, как и Илан Шор.

Задача состояла в том, чтобы надуть рейтинг PUN Шалару, которая должна стать монополистом на унионистском поле. Более того, должны были создать противовес митингам ПАС - ДА на правом сегменте, слепить себе образ «независимых» от ДП. Вот почему их задержали на границе 26 августа (дескать, ДПМ их боится).

Демпартия рассчитывала на то, что ПСРМ также выйдет на площадь, а это обязательно мобилизует всех унионистов. Это привело бы к стычкам, в которых обвинили бы социалистов, сделав из Шалару и Кодряну жертв!

Дабы спровоцировать социалистов, все порталы ДПМ и Усатого стали активно продвигать новость о том, что ПСРМ выйдет на протест. Однако ПСРМ не попалась в капкан. Тогда порталы ДПМ и Усатого дали другую новость – ПСРМ отдала площадь унионистам.

Но унионистов пришло до безобразия мало. Чтобы спасти их от позора, после митинга Костантину Кодряну и Владу Билецкому пришлось надавать тумаков в прямом эфире.

Картина прекрасна: ДПМ - государственники, дали пинков унионистам. Кодряну, соответственно, жертва. Одновременно закрывают рот ПАС-ДА. Ведь если Кодряну отдубасили, значит, он не лакей ДПМ!

Кстати, 3 сентября, унионисты созвали пресс-конференцию. Заголовок подтверждает нашу гипотезу: Додон и Плахотнюк испугались унионистов!

Ну, вы поняли, да? Делает Плахотнюк - виноват Додон. Любимый тезис ДПМ и ее лакеев.

Однако, вместо кумэтрии, где бы окрестили нового ребенка - PUN, у Шалару и демократов получились поминки.

Что тут скажешь?

Соболезнуем …

Богдан ЦЫРДЯ

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