Возмущенные лидеры унионистов набросились с упреками на посла Румынии в Молдове

Организаторы прошедшего в Кишиневе так называемого «Великого собрания Столетия» высказали недовольство позицией посла Румынии в Республике Молдова Даниела Ионицэ.

Сегодня, 3 сентября, румынский депутат Константин Кодряну принялся на пресс-конференции упрекать молдавских полицейских, которые задержали автобусы. Досталось от него и послу Румынии. Лидер унионистов начал указывать Ионицэ, что ему нужно было делать.

- Посол был в тот вечер очень занят тем, что происходило на фестивале Cerbul de Aur. Я видел его призыв к участникам марша соблюдать закон. Хочу спросить, не забыл ли он, что представляет румынское государство и находится здесь для защиты интересов румынских граждан. Он мог бы, как и мы, потребовать у властей документы, в которых были бы указаны основания задержания румынских автобусов и личных вещей граждан, - заявил Кодряну.

Зампредседателя Блока национального единства Олег Кику рассказал с возмущением, как автобусы проверяли на границе в Леушенах, сообщает newsmaker.md.

- Проверяли пограничники с собаками. Если бы там была взрывчатка или другие запрещенные вещества, они бы это обнаружили, - отметил он.

Еще один организатор марша, глава унионистской организации «Честь, Достоинство и Родина» (ODIP) Влад Билецки высказал мнение, что полиция не имела права задерживать автобусы, которые были частью акции.

- Это был подарок и инвестиция румынского народа и мэрии Ясс, чтобы напомнить всем о прекрасных событиях 1916-1918 годов, - сказал Билецки.

Накануне выяснилось, что попытки лидеров унионистов устроить беспорядки в центре Кишинева вызвали негативные отклики в Румынии.