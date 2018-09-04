Адвокаты Платона заявили о нападении на них сотрудников батальона «Пантера» в масках

Валериу Плешка, один из адвокатов Вячеслава Платона, завил об имевшем место нападении на него и его коллег в кишиневской тюрьме.

По словам адвоката, во время встречи с подзащитным в пенитенциарном учреждении №13 Вячеслав Платон рассказал, что был подвергнут пыткам со стороны сотрудников тюрьмы. Он продемонстрировал синяки на теле и пожаловался на головную боль. Также он заявил, что ему было отказано в медицинской помощи. Представители защиты потребовали, чтобы Платона срочно осмотрел врач и зафиксировал телесные повреждения. Однако по разным причинам эта просьба была отклонена.

Адвокатам предложили покинуть комнату для встреч с заключенным, но они заявили, что не уйдут, пока не зафиксируют травмы своего клиента. После этого в помещение вошли люди в масках, вытащили Платона за руки и ноги, а затем напали на адвокатов. Одному из защитников потребовалась помощь медиков, его увезли на скорой помощи, сообщает tv8.md.

Как рассказал Валериу Плешка, он вызвал полицию к пенитенциарному учреждению и намерен подать жалобу.

Ранее столичный суд приговорил бизнесмена Вячеслава Платона к 18 годам тюрьмы за нанесение ущерба на 800 миллионов леев Banca de Economii. Апелляционная палата оставила в силе решение суда. Впоследствии Платон был обвинен в мошенничестве по делу страховых компаний, а также в попытке подкупа спецназовца из батальона «Пантера». В обоих случаях бизнесмен заявляет о своей невиновности.