Тудор Дрецкарь, назвавший на митинге в Кишиневе русский язык свинским - «Комсомолке»: «В следующий раз я еще и в морду дам!»

Врет или не врет сторонник оппозиции, что не является гражданином России – в посольство отправлен официальный запрос.

Напомним, что на воскресном митинге, который прошел 26 августа, один из активных сторонников Платформы DA Тудор Дрецкарь во время спора с гражданскими активистами, протестовавшими против повышения цен на топливо, назвал русский язык «свинским». Видеоролик, на котором Тудор Дрецкарь говорит эти слова, вызвал всеобщее возмущение. Мы позвонили самому возмутителю спокойствия, опубликовали его мнение. Вчера Тудор Дрецкарь вновь позвонил в редакцию:

- Мне на мою страничку в соцсетях очень много разного писали после случившегося, типа, как мне может лезть в горло российская пенсия... Я написал в ответ, что не получаю российской пенсии, не имею гражданства России! У меня же только молдавское и румынское гражданство! Хочу, чтобы было понятно всем. Я не хотел обижать и оскорблять русский народ! Я окончил школу милиции на русском языке. Я уважаю, ценю и одобряю...

Но эти люди говорили со мной по-свински! Я хотел, чтобы они прекратили скандал, они мне сказали: «Говори на человеческом языке!» Мэй, ребята, я в Молдове! На каком языке я должен говорить?! А они этого не засняли... Тогда я психанул, что мне плюнули в душу, понимаете? Я ведь просто шел в сторону улицы Бодони, вижу, там знакомый стоит, лезут друг на друга. И я вмешался. Я ведь бывший сотрудник... И один из этих ребят, здоровее меня в три раза, полез на меня. А там много мусора рядом лежало и я сказал: «Что вы выражаетесь по-свински»...

- Сейчас вы таких слов не сказали бы, наверное?

- Нет, конечно! Давайте начистоту. Кто-то приходит к вам домой, в ваш огород, в ваш двор и начинает ругаться на китайском, немецком или украинском, обзывать вас всякими словами, вы что ответили бы?! Если вы разумный человек, то послали бы на три буквы. Или в морду по справедливости дали бы...

КСТАТИ

Молдавские общественники узнают у российских дипломатов, является ли Дрецкарь гражданином РФ

- Откуда взялась информация о том, что Дрецкарь является гражданином России?

- Я так понимаю, из его официальной странички в соцсетях, где было написано, что он служил в советских правоохранительных органах, - отвечает председатель общественной организации ЗАРЯ «За русский язык» Михаил Ахремцев. - И, соответственно, он должен был, в том числе, получать еще и пенсию из России, как бывший сотрудник МВД СССР. Муниципальный советник Александр Одинцов направил запрос по поводу данного гражданина в посольство России в Молдове: «Действительно ли Тудор Дрецкарь является гражданином Российской Федерации и получает ли пенсию из России?» Поживем - увидим. Думаю, ответ мы получим в течение 30 дней. Российские дипломаты расставят все точки над «i». Но основная причина не в том, гражданином какой страны он является, а в том, что он говорит!

ЛЕОНИД РЯБКОВ