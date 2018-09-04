Общество Погода в Молдове на 4 сентября: Похоже, что жара испытывает нас на прочность Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове завтра, 4 сентября. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 4 сентября, в Молдове ожидается ясная и солнечная погода без осадков. В столице температура днем составит +29...+32 градус. На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +28...+31 градусов. На юге Молдовы температура воздуха составит +30...+33 градуса. Атмосферное давление в норме. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. По прогнозам синоптиков уже в среду жара несколько спадет и пройдут кратковременные дожди.

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