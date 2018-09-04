Погода в Молдове на 4 сентября: Похоже, что жара испытывает нас на прочность

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Общество
Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове завтра, 4 сентября.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 4 сентября, в Молдове ожидается ясная и солнечная погода без осадков.
В столице температура днем составит +29...+32 градус.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +28...+31 градусов.
На юге Молдовы температура воздуха составит +30...+33 градуса.
Атмосферное давление в норме. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.
По прогнозам синоптиков уже в среду жара несколько спадет и пройдут кратковременные дожди.
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