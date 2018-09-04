Михай Гимпу объясняет, почему датой выборов было назначено ​​24 февраля

По мнению председателя Либеральной партии Михая Гимпу, датой проведения парламентских выборов было избрано 24 февраля для того, чтобы лидер демократов Владимир Плахотнюк имел возможность решить те свои проблемы, которые он не смог решить в период примарства в Кишинёве Дорина Киртоакэ. Заявление было сделано в ходе передачи „Adevărul Live”, сообщает IPN.

В качестве примеров лидер ЛП привёл кафе „Guguță” в центре Кишинёва, на месте которого хотят построить многоэтажный дом, а также ресторан на улице Каля Ешилор. Кроме того, после признания недействительными выборов генерального примара муниципия Кишинёв, сложилась неблагоприятная для ДПМ политическая ситуация, а ППДП и ПДС улучшили свой рейтинг в глазах граждан. „И нужно время на то, чтобы они себя скомпрометировали. Он даёт им время, в течение которого люди должны попытаться понять, что они, всё же, не те, кто идёт, чтобы спасти мир”, - отметил Гимпу.

Председатель ЛП говорит, что назначенная дата выборов устраивает либералов. Съезд партии был отложен с 16 сентября на 1 декабря. „Я бы хотел, чтобы 1 декабря мы объединились с Румынией, и это будет лучшим шагом, когда-либо сделанным молдаванами”, - сказал Михай Гимпу.