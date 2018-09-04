Власти пытаются опошлять протесты и утомлять оппозицию

Любая форма ограничения и очернения протестов ограничивает возможность общения оппозиции внутри страны и за ее пределами. Раз социальная база протестов небольшая или сокращается, становится все больше невозможным, чтобы они были восприняты как тревожный сигнал европейскими институтами и другими внешними партнерами, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Информационного агентства IPN.

Незначительный размер протестов рискует привести к стагнации доверия к оппозиции, так как ее риторика не находит достаточного отражения среди граждан. По мнению политолога, это может оказать отрицательное воздействие на имидж данных европейских институтов, поддерживающих позицию лидеров оппозиции (Майи Санду и Андрея Нэстасе) и, соответственно, реагируют на недостатки, достигнутые при правлении Демократической партии.

Ведущим институтом, против которого лидеры ДПМ начали свое наступление, является Европейский Парламент, после принятия резолюции aspre, принятой 5 июля 2018 года, в которой содержится требование приостановления оказания любой европейской помощи за невыполнение политических условий, напоминает политолог.

Одновременно с дискредитацией протестов и, соответственно, с опошлением требований оппозиции, ДПМ продолжает внедрять, в собственной манере, технические условия для оказания макрофинансовой помощи, отмечает Дионис Ченуша.

Он прогнозирует, что следующим шагом властей станет введение европейского вектора в Конституцию, намеченный на осень 2018 года, который отвлечет внимание внутренней и внешней общественности, а также европейских институтов от сущности антиправительственных протестов.

Это возродит также, пишет Дионис Ченуша, геополитическое столкновение, обеспеченное президентом Игорем Додоном, который непременно выступит с евроскептическими идеями в связи с проведением Всемирного Конгресса семей (14-16 сентября 2018 года).

Соответствующим наслоением событий власти попытаются укреплять свой имидж, а также начинать соревнование за привлечение внимания общественности посредством сфабрикованных искусственным образом дел, при помощи которых утомило бы протестующую оппозицию, делает вывод политолог.