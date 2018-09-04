Габурич: "Transgaz" может начинать тендеры для строительства газопровода Яссы–Кишинёв

Министр экономики и инфраструктуры г-н Кирилл Габурич заявляет, что Республика Молдова выполнила все условия, касающиеся строительства газопровода Яссы–Кишинёв. Таким образом, румынская компания „Transgaz”, имеющая разрешение на строительство, может приступать к проведению тендеров на закупку материалов и начинать работы по строительству газопровода, передаёт IPN.

В эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV Кирилл Габурич сообщил, что в конце этой недели из Румынии прибудет делегация во главе с министром экономики этой страны Дэнуцем Андрушка, для завершения первого этапа работы, связанной со строительством газопровода. „До настоящего времени в основном проводилась работа над документами и процедурой передачи молдавской компании, которой они будут управлять в дальнейшем”, - рассказал министр. Согласно плану, к концу 2019 года участок Унгень–Кишинёв будет введён в эксплуатацию.

Помимо этого Кирилл Габурич отметил, что в ближайшие месяцы в Румынии будут организованы презентации молдавских вин. „Мы определили, кто является нашей целью, для кого мы хотим провести эти презентации. Прежде всего, речь идёт о гостиницах, ресторанах и продуктовых магазинах по всей стране”, - сообщил министр. По его словам, одно мероприятие состоится в Бухаресте, и ещё одно – в Сибиу. Это будет сделано в целях расширения списка молдавской продукции, реализуемой на румынском рынке, и наоборот.

Ещё одним приоритетом министерства является связь Республики Молдова с Европейским союзом в сфере железных дорог, с учётом того, что сегодня, чтобы въехать на территорию ЕС, молдавские поезда меняют колёса на границе, поскольку европейская колея уже молдавской.