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Здоровье
Большая часть генома человека оказалась бесполезной, показал анализ
04.09.2018

Специалисты по-другому взглянули на геном человека. Как отмечает "Indicator", в геноме человека может быть зашифровано на 20% меньше информации, чем считалось ранее. Было доказано: лишь 80% генов в ДНК действительно кодируют какие-либо белки, остальные же утратили эту способность. 

По словам ученых, в геноме человека есть 23 пары хромосом. В них - около 28 000 генов, однако не все из них несут в себе информацию, необходимую для производства белков. Некоторые из них - это помощники. При этом другие ничего не делают, вовсе потеряв способность кодировать белки в ходе эволюции и многочисленных мутаций.

Такие участки называются псевдогенами. Именно на нефункциональные псевдогены, по мнению экспертов, приходится одна пятая генома. В общей сложности анализ и сопоставление баз данных по генам позволили первично выделить 4234 псевдогенов. Итоговая проверка присвоила официальный статус псевдогена 300 из них.


 
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