Безопасность на дорогах: Несколько недель у школ будут дежурить патрульные инспекторы

Детям в начале нового учебного года напомнят о правилах безопасности на дорогах. Несколько недель у школ будут дежурить патрульные инспекторы. В полиции говорят, что напоминание нужно и взрослым - многие водители нехотя останавливаются у "зебр".

"Сотрудники полиции будут дежурить у пешеходных переходов, когда дети приходят в школу и уходят домой. Водителей, которые не пропускают пешеходов, будут наказывать", - сказал пресс-секретарь НИП Павел Апостол.

Особо инициативу оценили родители.

"Это очень хорошо. Есть кому присмотреть за детьми".

"Конечно, это вопрос безопасности. Еще нам понравилось, что у школы установили ограничители скорости".

За первые восемь месяцев этого года в авариях пострадали 282 ребенка. Погибли 13. 47 ДТП случилось на "зебрах".