4 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Авто
Безопасность на дорогах: Несколько недель у школ будут дежурить патрульные инспекторы
04.09.2018

 

Детям в начале нового учебного года напомнят о правилах безопасности на дорогах. Несколько недель у школ будут дежурить патрульные инспекторы. В полиции говорят, что напоминание нужно и взрослым - многие водители нехотя останавливаются у "зебр".

"Сотрудники полиции будут дежурить у пешеходных переходов, когда дети приходят в школу и уходят домой. Водителей, которые не пропускают пешеходов, будут наказывать", - сказал пресс-секретарь НИП Павел Апостол.

Особо инициативу оценили родители.

"Это очень хорошо. Есть кому присмотреть за детьми".

"Конечно, это вопрос безопасности. Еще нам понравилось, что у школы установили ограничители скорости".

За первые восемь месяцев этого года в авариях пострадали 282 ребенка. Погибли 13. 47 ДТП случилось на "зебрах".

 


 
Количество просмотров:
44
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.