Изменения вступили в силу: что нужно знать о найме рабочих в Молдове

В Молдове вступил в силу закон о порядке осуществления поденщиками некоторых неквалифицированных работ временного характера. Он направлен на борьбу с феноменом "зарплата в конверте".

Теперь по закону продолжительность работы поденщика не должна превышать восьми часов в день, для лиц в возрасте 15-16 лет — пяти часов, а для граждан в возрасте 16-18 лет — семи часов. Продолжительность выполняемых работ для одного заказчика ограничивается 90 днями в год.

Расчет с поденщиком теперь будет проводиться в конце каждого трудодня на основе прямой договоренности между сторонами.

Несовершеннолетние смогут выполнять соответствующие услуги только с письменного разрешения родителей или законного представителя в том случае, если работы не повлияют на здоровье, развитие, обучение и профессиональную подготовку подростков.

Заказчик должен вести реестр, где регистрируются поденные рабочие до начала выполнения ими услуг, и передавать выписку из этого документа в Территориальную трудовую инспекцию.

Для контроля соблюдения трудового законодательства, а также координации проверок в области безопасности и здравоохранения, Государственная трудовая инспекция создаст электронный реестр.

Согласно закону, плата налога на прибыль от деятельности поденщика осуществляется заказчиком в соответствии с положениями Налогового кодекса. Из доходов работника по найму не вычитываются взносы в фонды обязательного медицинского и социального страхования.

Также закон предполагает, что уровень оплаты за единицу времени не будет ниже гарантированного минимального размера заработной платы в реальном секторе в час, установленного правительством. На данный момент этот показатель составляет 15 леев 44 бана. Расчет с наемным рабочим теперь будет проводиться в конце каждого трудодня на основе прямой договоренности между сторонами.

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, 30% занятого населения страны трудится на рынке неквалифицированных работ временного характера, 70% из которых связаны с агросектором.